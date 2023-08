El emotivo encuentro de un hombre con su pareja de hace 60 años que acaba en pedida de mano

Decíamos hace unos días que convendría visibilizar más las relaciones amorosas entre personas mayores, conscientes que suelen ser las de los jóvenes las que se llevan un mayor protagonismo en la industria cultural. Rompíamos una lanza hablando sobre la pareja que jugaba en la orilla de la playa y ahora lo hacemos con otro regalo que llega de las redes sociales: la historia de Thomas y Nancy, dos estadounidenses que han recuperado el amor que tuvieron hace 60 años.

La escena que se ha hecho viral ocurrió el pasado 30 de junio, pero es ahora cuando se empieza a popularizar en España. Los dos vídeos, que ha subido a TikTok una usuaria anónima que fue testigo de lo sucedido, acumulan más de 5 millones de reproducciones y muestran el encuentro entre la pareja y la petición de mano que Thomas le tenía preparada a Nancy. Ambos habían sido novios en la adolescencia, hace seis décadas, pero después perdieron el contacto, se fueron a vivir a lugares diferentes, se vieron una única vez hace 10 años y retomaron el contacto en junio.

Desde entonces, no dejaron de hablar durante tres semanas, hasta que ella tomó la iniciativa de volar a Florida para verse en persona. El recibimiento en el aeropuerto de la ciudad de Tampa ya desprende emoción, con Thomas nervioso, esperando con un ramo de flores antes de verla aparecer; pero el culmen de la secuencia llega cuando, después de abrazarse, él arroja un cojín al suelo para hincar rodilla y pronunciar un romántico discurso.

"Ella dijo sí"

"Mi querida Nancy, han pasado 60 años desde que nos conocimos, 56 desde que salimos por primera vez, 10 años desde la última vez que te vi y 20 días desde que comenzamos esto", dijo emocionado el hombre, con la voz temblorosa para iniciar su declaración de amor. Al finalizar, ella dijo que sí, que se quería casar con él, y ambos recibieron una ovación del resto de viajeros, emocionados por haber presenciado un momento tan bonito:

Después de este primer vídeo, por aclamación popular, la usuaria de TikTok compartió el detalle del discurso de Thomas. Un texto emotivo en el que le confiesa que "durante las últimas tres semanas, he pensado en ti todos los días, todas las horas, y te he hablado todas las noches durante horas". "Eres la persona más increíble que he conocido", afirmó, añadiendo que la belleza de Nancy "tanto por dentro como por fuera, siempre me ha cautivado".

"Tu amabilidad y compasión hacia los menos afortunados me ha tocado el corazón y me ha cambiado de maneras que son difíciles de describir", le dijo, apreciando su sentido del humor que lo hace "reír sin parar": "Así que, Nancy, vengo humildemente a ti hoy, 30 de junio, con una propuesta. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y apreciar cada momento que tendremos juntos. Haremos de cada día una nueva y emocionante aventura. Quiero envejecer contigo, despertarme en tus brazos cada mañana, compartir nuestros sueños y aspiraciones":

"Reír y llorar, y apoyarnos en las buenas y en las malas. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, más de lo que puedas comprender", agregó antes de hacer la pregunta: "¿Puedes, Nancy, darme el honor de ser mi alma gemela en la vida? ¿Mi compañera en todo el sentido de la palabra, mi amada esposa para siempre? ¿Quieres casarte conmigo?". Ella, que se había puesto a llorar, confirmó que sí, entre los aplausos y buenos deseos de la gente. Ha sido Ceciarmy quien ha compartido uno de los vídeos en sus redes, haciéndolo viral rápidamente y alcanzando más de 450.000 reproducciones:

Este hombre se reencuentra con el amor de su vida de la escuela después de 60 años sin verse para darle una sorpresa pic.twitter.com/jz1CymjqJH — ceciarmy (@ceciarmy) August 9, 2023

Las reacciones no dejan lugar a dudas:

Se me ha metido algo en el ojo…🥲 — Alex (@RMAlex_) August 9, 2023

Mejor carta de amor de la historia — pujol (@pujolmiddleman) August 9, 2023

Quien esta cortando cebollas? 🥹 — Adnan (@DanyRMCF786) August 9, 2023

Reencuentros inolvidables 😍 no estoy llorando... Estoy provocando un diluvio 😭 — Rasnaia (@Rasnaia_Project) August 10, 2023

Me muero de amor — ale (@aleerhndz) August 9, 2023

Primera frase: *Estas igual" — Gon BG (@Gonbogu) August 9, 2023

La emoción como sentimiento unánime de los tuiteros.

Sigue los temas que te interesan