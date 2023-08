La reacción de un latino ante la confesión de una europea sobre cada cuánto se ducha: "Uso perfume"

Se ha convertido ya en una de las preguntas más frecuentes entre ciudadanos de diferentes países. ¿Cada cuánto hay que ducharse? Según quien ofrezca la respuesta, la contestación será una u otra. Según datos ofrecidos por Euromonitor, los ciudadanos de países como China, Reino Unido o Alemania son los que menos suelen ducharse. En el caso de España, el ranking la coloca entre las mejores posiciones. Pero a pesar de que los españoles superan a un gran número de nacionalidades, el informe arroja que se duchan menos que los ciudadanos de Colombia, Brasil, México o Australia.

La polémica se ha trasladado ahora a las redes sociales. Y es que un vídeo de una conversación entre un latino y una joven europea sobre cada cuánto hay que ducharse ha reabierto el debate de nuevo. En las imágenes se puede ver a una joven que charla distendidamente con el chico que se encarga de grabar. Al inicio del vídeo, él le lanza la siguiente frase. "En América Latina creemos que los europeos no se bañan. ¿Tú cada cuánto te bañas?".

La joven, sin inmutarse, no tarda en responder con sinceridad. Para ella, según explica en el vídeo, lo normal es hacerlo una vez a la semana. "Uso desodorantes y perfumes y, además, estamos en verano y a veces voy a la playa", se excusa la joven. Ante la respuesta, el joven le recrimina que hay que bañarse todos los días. Una idea que no parece convencer a la joven de origen europeo, que pregunta que para qué sirven entonces los desodorantes y perfumes.

¿Cuantas veces a la semana se bañan en Europa? 😳 pic.twitter.com/zZcXlqcgtw — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 8, 2023

La conversación entre ambos, que se ha viralizado, ha generado todo tipo de respuestas entre los usuarios de Twitter. "Yo me baño todos los días, y a veces hasta dos. Vivo en Suecia y me sorprendió saber que algunos de mis alumnos, suecos y extranjeros, solo se bañan dos veces a la semana, un día sí un día no, o solo los fines de semana. No daba crédito a eso", explicaba un usuario.

Otros, sin embargo, han preferido zanjar el debate asegurando que la higiene es un tema muy personal y que no hay que juzgar a los demás por lo que hagan. "Todo depende en la historia, tradición y clima. Soy latino viviendo en Europa y estoy convencido que la higiene es "personal" y no tengo porqué preocuparme de la higiene de mi vecino. Tengo mejores cosas que hacer", apuntaba.

Es cosa de darse una vuelta por el metro de madrid en verano 🤢 — 🌈Ivy🌈 (@MissChumbeque) August 9, 2023

Deja de ser "personal", en el momento que te comes el olor a muerto del compañero en el trabajo. Hay que ducharse mínimo una vez al día. Y obviamente usar perfume, y desodorante. No estamos en el siglo XVIII, por favor. — |Elbasur乂| (@elbasurX) August 9, 2023

En otros países no sé. Pero en España nos bañamos una vez al día como norma. Luego habrá de todo, gente que se baña más y gente que se baña menos... — 🇩🇰Manu.F.Cortés🐳 (@manu_f_cortes) August 9, 2023

Con ese acento tiene de europea lo mismo que yo de japonés — AⓂE (@alonso_amd) August 9, 2023

No me extraña para nada de una francesa. — 🪷ƒℓ✺Ի_ᖱ℮_ℓ✺т✺🪷 (@RuciaHipatia) August 9, 2023

bueno, doy fe

no se bañan con la frecuencia que nosotros — grone común2️⃣6️⃣🏆 (@ungronecomun_) August 9, 2023

Yo que ayer me duché 3 veces:

🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨 — MAYORCETE (@mayorcete) August 9, 2023

El vídeo, publicado en la cuenta de Prófugos del Ácido Fólico, ya acumula más de 2.000 retweets y más de 18.000 'me gusta'.

