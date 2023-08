Zascas a Ryanair por su polémica respuesta a un usuario de Twitter: "Es el más odiado de España"

Alguien tenía que abrir el melón y ha sido, aunque involuntariamente, Ryanair. Los community manager que tanto nos gustaban en el pasado, que mira qué modernos, cómo contestan, qué cercanos, qué graciosos, ahora se nos han hecho bola de repente y ellos no se han enterado. La gente ya no está dispuesta a tolerar la mala educación del CM, su excesiva confianza, su falta de formas para representar una marca: los chascarrillos se han acabado de tanto usarlos.

Estamos de acuerdo en que no deben limitarse únicamente a dar respuesta a las demandas de sus clientes y a compartir solo contenido corporativo, pero quizás haya llegado el momento de escoger un humor blanco y no pasar esa línea. No hace tanto que nos reíamos del enfrentamiento de Ryanair con AliExpress por la puntualidad y el equipaje de mano, o de los zascas a la compañía aérea a Netflix cuando anunció que cobraría por las cuentas compartidas.

Sin embargo, el pasado mes de junio, una respuesta de su CM a un viajero que se quejó de no disponer de enchufes en sus aviones empezó a chirriarnos. En esta ocasión, ha sido la contestación que ha dado a un tuitero que envió un mensaje en tono de humor etiquetando a la empresa para decirles que con Vueling "no tengo una ventanilla en mi asiento, tengo dos", en relación con la ausencia de ventanas en algunos asientos de su flota:

El tuitero añadía una fotografía en la que se veían sus dos ventanillas, suponemos que sin tener muchas esperanzas de que la compañía contestase. Pero lo ha hecho y de qué forma, sin andarse con rodeos y como si fuese un colega al que vacilar al otro lado de la pantalla. "Genial, así puedes ver lo poco que me importa", le han soltado desde la cuenta de Twitter de Ryanair junto a un emoticono que intentó, en vano, rebajar un poco el tono:

Genial! Así puedes ver lo poco que me importa😁 https://t.co/mvsmNiYg3D — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 9, 2023

Los zascas no tardaron en aparecer, criticando la respuesta del CM y planteando que la mala educación en redes está ya un poco desfasada:

Es el CM de Ryanair la persona más odiaada de España? Es que tremwnda vergüenza tratar así a la gente. Se huele su personalidad desde aquí https://t.co/JYk9n47Yv7 — Dani Carpio (@Dani_CarpioM) August 9, 2023

podemos hablar ya de que contestar así de mal a la gente no te hace tener tan buen marketing como se cree o todavía no? https://t.co/5aixB78mfh — Ainhoa (@ainhoasossa) August 9, 2023

esta moda d community managers siendo unos maleducados desagradables cuando va a acabar? ni siquiera es gracioso https://t.co/EJsoZj3tmI — rocío (@555alaponth) August 9, 2023

No se qué es peor, que la cuenta oficial de Ryanair se ría del mal servicio que dan o que la gente le ría las gracias, de coña https://t.co/6lCMhyMQP3 pic.twitter.com/cWJHQGnQil — • Jokersito • (@jokersito33) August 9, 2023

Increíble la forma en que estos sin vergüenzas se ríen en nuestra puta cara. Mientras un subnormal pone tuits inmaduros y faltando el respeto, el viernes a mi me retrasaron el vuelo de Ibiza a Bruselas 4 horas y perdí el evento que tenía ese día por la noche. No tienen vergüenza. https://t.co/C91bNrKiqA — Alexander Garciaguirre (@vladiPGar) August 9, 2023

No sé qué gana una empresa usando este lenguaje faltón en redes, la verdad https://t.co/rHgTPdaaBZ — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) August 9, 2023

No entiendo en qué momento se ha puesto de moda que los CM de las empresas parezcan chavales de 15 años vacilando. https://t.co/P8p9IHoBt9 — Rafael Santana (@Rafa_santana_85) August 9, 2023

a esta persona de verdad le pagan por escribir tuits que dan vergüenza ajena cada día https://t.co/TtXQwOaXJC — alanitas (@BubbleFem) August 9, 2023

no sé en qué momento les ha parecido buena estrategia burlarse de los clientes con todas las críticas (merecidas) que tienen https://t.co/S6guahO5MT — Bel✨ (@belmotomami) August 9, 2023

literalmente el peor cm y la peor aerolínea de bajo coste hacen match 🥰 https://t.co/IxXaeN7IjW — ainhoa boniato lover (@tirednoa) August 9, 2023

oye cuándo vamos a abrir el melón de que los CMs que van de graciosos han dejado de hacer gracia y han empezado a dar vergüenza ajena? https://t.co/8P4868A4ir — 🤠 (@caapriles) August 9, 2023

Ryanair ha estado en la lista de tendencias de una red social que ya venía un poco calentita después de la última polémica de la compañía en redes hace algunos días, cuando intentó colarles a los usuarios que ellos dejan llevar equipaje de mano de forma gratuita, cuando lo que es gratis son las bolsas de pequeñas dimensiones y cualquier maleta trolley estándar debe pagar aunque no debería ser así.

En concreto, se han hecho eco del anuncio del Ministerio de Consumo en el que trasladan que se puede viajar con el equipaje de mano sin tener que pagar por él, puesto que han abierto expediente sancionador a varias aerolíneas. Ryanair ha dicho, en el mismo tono burlón, que "lo permitimos desde siempre", pero los tuiteros han aportado contexto que lo desmiente, empezando por la sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid que condenó a la compañía por cobrarle una maleta.

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: lo permitimos desde siempre https://t.co/lX49orqkIP — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 4, 2023

Efectivamente Garzón📷Suponíamos que sabías que si viajas con Ryanair puedes llevar, de forma gratuita, una pieza de equipaje (40x20x25cm). Pero si lo deseas, también puedes pagar para llevar una bolsa adicional a bordo (55x40x20cm) que se almacenará en el compartimento superior — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 4, 2023

Esto garantiza la seguridad y comodidad de todos los pasajeros y que nuestros precios sean los únicos que muchos se pueden permiti. — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 4, 2023

Además la Convención de Chicago de 1944 estableció estándares mínimos de seguridad que requieren que las aerolíneas garanticen el equipaje transportado de manera segura. — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 4, 2023

La UE, OACI y la EASA exigen que los transportistas se aseguren de que todo el equipaje y la carga que se suban a bordo esté almacenados de manera que se evite el movimiento dentro de la cabina. — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 4, 2023

La Justicia estimó en ese caso que Ryanair tenía una cláusula abusiva de cobro de equipaje de 55x40x20 centímetros que no puede ser obrado por ninguna compañía, pero en su caso no obligan a abonar mediante la modalidad Priority.

Sigue los temas que te interesan