La queja de una americana al reivindicar su derecho a ser española: "Tengo una pata de jamón en casa"

Aunque a veces lo parezca, no todo es risa en los choques culturales que se hacen virales en las redes sociales. De hecho, en más de una ocasión el racismo y la xenofobia salen a relucir, como le ha pasado a la protagonista de nuestra historia de hoy. Se trata de Lo Oglesbee, una tiktoker con más de 44.500 seguidores en la red social, que lleva cinco años empapándose de la cultura española; pero aun con esas, todavía hay españoles que la han invitado a volver a su país.

La joven es de Carolina del Norte, pero vive y trabaja en Almería, donde está en el departamento de marketing del UD Almería, el club de fútbol de la ciudad andaluza. En su cuenta de TikTok podemos ver un poco de todo sobre su vida en España, pero sobre todo escenas cómicas que comparte también con su novio Pablo. No obstante, en los últimos días, ha mostrado cómo fue su viaje a Estados Unidos en vacaciones para ver a su familia.

A su regreso a Almería, harta de las críticas que ha ido leyendo, decidió grabar un vídeo dedicado precisamente a sus haters: "He estado recibiendo muchos comentarios de odio últimamente", ha empezado, ironizando sobre algo que les había traído de Estados Unidos a todos ellos para mostrar seguidamente una peineta. "Me he pasado dos años buscando mi tarjeta de residencia para vivir en España, tengo una pata de jamón en mi cocina", ha enumerado, dando muestra de su españolismo.

"Sé que no hablo perfectamente"

"Trabajo para la UD Almería, el equipo de fútbol de aquí; llevo cinco años aprendiendo la cultura, aprendiendo el idioma... Sé que no hablo perfectamente, pero estoy intentando", admite, añadiendo también que irá al concierto de "RVFV", el cantante almeriense Rafael Ruiz Amador: "O sea, más española y almeriense no me puedo sentir, así que a todos esos comentarios diciendo que me vaya a mi país, que os vayáis a tomar por culo porque aquí en España me quedo, besos".

El vídeo tiene más de 18.000 reproducciones y dos centenares de comentarios, la mayoría de ánimo. "Ojalá más gente como tú en Almería que sienta así nuestra ciudad, no hagas caso", "tienes una pata de jamón en la cocida, tienes mi bendición", "ni caso, eres maravillosa, y gracias por estar en este país, que no siempre es agradable", "tía, eres la mejor, quédate para siempre", "es usted una joven muy valiente, no haga caso de los insultos; es española y norteamericana, sienta mucho orgullo" y "ni caso a los comentarios, cielo, tú vives donde quieras y punto, solo faltaría que no pudieses vivir donde quisieses" son algunos de ellos.

Sigue los temas que te interesan