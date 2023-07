Preocupación por la salud del propietario del Almería tras una "operación quirúrgica crítica"

Un mensaje publicado a las 23:30 horas de este martes 11 de julio hizo saltar las alarmas entre la afición de la UD Almería. El club informaba a través de una nota en sus redes sociales de que su propietario, el saudí Turki Al-Sheikh, había sido sometido a una operación "crítica".

Se desconocen los problemas de salud que estaría atravesando el dueño del Almería, los cuales no se especifican en el mensaje del club. A continuación de ser publicada la nota, los aficionados del club rojiblanco han ido mandando su apoyo a quien desde hace casi cuatro años es el propietario de la entidad.

"En representación de toda la comunidad de la UD Almería, queremos hacer llegar a nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación a Su Excelencia Turki Al Alshikh tras su reciente operación quirúrgica crítica en Nueva York. Nos gustaría expresar todo nuestro apoyo incondicional durante este difícil momento", informaba el Almería en el mencionado comunicado colgado en su redes.

Turki Al-Sheikh compró el Almerúa el 2 de agosto de 2019 por unos 20 millones de euros. El magnate árabe adquirió el 96% de las acciones de la entidad almeriense, paquete perteneciente entonces a Alfonso García Gabarrón.

Desde entonces, el primer equipo del Almería ha ido creciendo hasta lograr el ascenso desde Segunda División en la temporada 2021/2022. En su regreso a Primera desde 2015, el equipo rojiblanco logró la permanencia en la última jornada, quedando 17º en el campeonato liguero 2022/2023.

El Almería, de pretemporada

El Almería echó a andar el pasado viernes con la realización de las pruebas médicas a sus jugadores antes de comenzar la pretemporada ante una nueva campaña en La Liga, en la que el club estrenará entrenador tras la llegada del valenciano Vicente Moreno al banquillo rojiblanco.

Antes de comenzar el trabajo de campo, como cada pretemporada, los futbolistas del Almería pasaron un reconocimiento médico exhaustivo por parte del equipo de cardiología del Hospital Vithas Almería desde las 8 de la mañana del pasado viernes.

El nuevo entrenador aseguró en su presentación que él y su cuerpo técnico llegan al banquillo rojiblanco "muy contentos, con muchas ganas e ilusionados" en crecer y "hacer crecer al equipo", y afirmó que van a "trabajar mucho para estar a la altura de lo que se espera".

Agradecido por el ofrecimiento del club andaluz, que "desde el primer momento" le demostró que apostaba por él como entrenador, cargo en el que sustituye a Joan Francesc Ferrer 'Rubi', el técnico valenciano declaró que tenía ganas de "volver a España", tras su última campaña en el Al-Shabab de Arabia Saudí, "y tener esta oportunidad en un club como el Almería".

"Lo conocemos bien porque hemos coincidido en los últimos años especialmente, lo recuerdo hace tres o cuatro años en Segunda División, estando nosotros en el Espanyol, y hemos ido un poco de la mano. Esas ganas de hacer bien las cosas, de crecer y tener la oportunidad de sumarse a un club como el Almería, con ese proyecto y con esas ganas de crecer, nos gustaría que sirvieran para crecer de la mano del Almería", recalcó.

"Me gusta el buen futbol y que mi equipo proponga, pero yo insisto en que muchas veces no está solo en la voluntad que tú tienes, sino que también hay un rival. Yo creo que lo inteligente es buscar la forma para llegar a los resultados, para llegar a ganar. En ese camino hacia la victoria me gustaría jugar bien, que fuéramos un equipo que metiera goles y que sepa qué hacer con el balón", subrayó.

