El calendario veraniego de los 20 equipos de La Liga: más de 80 amistosos alrededor de 15 países

El fútbol español vuelve al trabajo. Este lunes iniciaron sus pretemporadas la gran mayoría de clubes que no lo habían hecho, a falta del Alavés, que lo hará este jueves 13 de julio tras acabar más tarde la temporada por el playoff de ascenso a Primera División. Vuelve la actividad en los campos de entrenamiento y pronto lo hará con los primeros amistosos.

En total, ya hay 79 partidos confirmados por los 20 equipos de La Liga para preparar el inicio de la temporada, fijado para el viernes 11 de agosto. Alguno más quedará encuadrado en el calendario en los próximos días para aumentar la cifra por encima de las ocho decenas. Empieza el fútbol de verano... tan distinto al de antaño.

Las giras internacionales han tomado el fútbol dejando atrás épocas pasadas de torneos veraniegos por toda España. Ahora la mayoría mira al extranjero, alguno incluso fuera de Europa. Es costumbre para los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, que otro verano más irán a Estados Unidos y disputarán en Dallas El Clásico.

Además, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis y Sevilla harán otra gira con el sello de LaLiga Summer Tour por México y EEUU entre el 2 y el 5 de agosto. Los rojiblancos pasarán antes por Corea del Sur.

Solo hay seis equipos que no tienen previsto salir de España durante el verano (Cádiz, Getafe, Almería, Granada, Las Palmas y Alavés). Entre el resto, pasarán por hasta 14 países diferentes y este es el calendario, a falta de alguna confirmación más, de cada uno:

FC Barcelona 22 de julio: vs. Juventus (Santa Clara, EEUU)

26 de julio: vs. Arsenal (Los Ángeles, EEUU)

29 de julio: vs. Real Madrid (Dallas, EEUU)

1 de agosto: vs. Milan (Las Vegas, EEUU)

9 de agosto: vs. Tottenham (Trofeo Joan Gamper)

Real Madrid 23 de julio: vs. AC Milan (Los Ángeles, EEUU)

26 de julio: vs. Manchester United (Houston, EEUU)

29 de julio: vs. Barcelona (Dallas, EEUU)

2 de agosto: vs. Juventus (Orlando, EEUU)

Atlético de Madrid 27 de julio: vs. All Star Corea (Seúl, Corea del Sur)

30 de julio: vs. Manchester City (Seúl, Corea del Sur)

2 de agosto: vs. Real Sociedad (Monterrey, México)

5 de agosto: vs. Sevilla (San Francisco, EEUU)

Real Sociedad 21 de julio: vs. Osasuna (Irún)

25 de julio: vs. Sporting CP (Lisboa, Portugal)

29 de julio: vs. Bayer Leverkusen (San Sebastián)

2 de agosto: vs. Atlético de Madrid (Monterrey, México)

5 de agosto: vs. Betis (San Francisco, EEUU)

Villarreal 15 de julio: vs. FC St. Gallen (Sankt Gallen, Suiza)

18 de julio: vs. SC Rheindorf Altach (San Galo, Suiza)

22 de julio: vs. Hanover 96 (Hanover, Alemania)

27 de julio: vs. Feyenoord (Rotterdam, Países Bajos)

30 de julio: vs. Sporting CP (Lisboa, Portugal)

5 de agosto: vs. Niza (Newcastle, Inglaterra)

6 de agosto: vs. Newcastle (Newcastle, Inglaterra)

Betis 15 julio: vs. Eintracht Braunschweig (Brunswick, Alemania)

19 julio: vs Mónaco (Burton, Inglaterra)

22 julio: vs. Middlesbrough (Chesterfield, Inglaterra)

2 agosto: vs. Sevilla (Guadalajara, México)

5 agosto: vs. Real Sociedad (San Francisco, EEUU)

Osasuna 15 de julio: vs. Osasuna Promesas (Tajonar)

18 de julio: vs. Huesca (Lerín)

21 de julio: vs. Real Sociedad (Irún)

28 de julio: vs. Girondins (Andernos-les-Bains, Francia)

29 de julio: vs. Tolouse (Tarbes, Francia)

4 de agosto: vs. Alavés (Tajonar)

4 de agosto: vs. Burgos (Bugos)

Athletic 16 de julio: vs. Chivas (Guadalajara, México)

19 de julio: vs. CD Necaxa (Aguascalientes, México)

27 de julio: vs. Real Racing (Sarón)

1 de agosto: vs. Celtic (Glasgow, Escocia)

3 de agosto: vs. SD Eibar (Sestao)

6 de agosto: vs. Manchester United (Dublín, Irlanda)

Mallorca 14 de julio: vs. Union Gurten (Gurten, Austria)

29 de julio: vs. Sunderland AFC (Sunderland, Inglaterra)

Girona 19 de julio: vs. UE Olot (Olot)

22 de julio: vs. Andorra (Vall d'en Bas, Andorra)

26 de julio: vs. Sheffield United (Mánchester, Inglaterra)

29 de julio: vs. Blackburn Rovers (Blackburn, Inglaterra)

Rayo Vallecano 6 de agosto: Brighton - Rayo (Brighton & Hove, Inglaterra)

Sevilla 14 de julio: vs. Córdoba (Montecastillo)

18 de julio: vs. Ceuta (Arcos de la Frontera)

19 de julio: vs. Independiente del Valle (Sevilla)

22 de julio: vs. Hansa Rostock (Rostock, Alemania)

23 de julio. vs. Magdeburg (Magdeburgo, Alemania)

30 de julio: vs. Crystal Palace (Detroit, EEUU)

2 de agosto: vs. Betis (Guadalajara, México)

5 de agosto: vs. Atlético de Madrid (San Francisco, EEUU)

Celta de Vigo 17 de julio: vs. Al Nassr (El Algarve, Portugal)

21 de julio: vs. Benfica (El Algarve, Potugal)

29 de julio: vs. Olympique Lyon (Vigo)

Cádiz 14 de julio: vs. Barbate (Benalup-Casas Viejas)

15 de julio: vs. Chiclana CF (Chiclana)

23 de julio: vs. Espanyol (Marbella)

28 de julio: vs. Las Palmas (Marbella)

5 o 6 de agosto: Trofeo Carranza, rival por decidir

Getafe 14 de julio: vs. Bradford City (Oliva)

19 de julio: vs. Leganés (Madrid)

22 de julio: vs. Independiente del Valle (Madrid)

26 de julio: vs. Stade Reims (Dehesa de Campoamor)

Valencia 18 de julio: vs. Nottingham Forest (Paterna)

22 de julio: vs. Spartak Trnava (Trnava, Eslovaquia)

25 de julio: vs. St. Gallen 1879 (San Galo, Suiza)

29 de julio: vs. Alavés (Paterna)

5 de agosto: vs. Aston Villa (Trofeo Naranja)

Almería 18 de julio: vs. Poli Ejido (El Ejido)

23 de julio: vs. Las Palmas (Marbella)

5 de agosto: vs. Granada (Granada)

Granada 5 de agosto: vs. Almería (Granada)

Las Palmas 19 de julio: vs. Orlando Pirates (Marbella)

22 de julio: vs. Al-Wakrah SC (Marbella)

23 de julio: vs. Almería (Marbella)

26 de julio: vs. Espanyol (Marbella)

28 de julio: vs. Cádiz (Marbella)

Alavés 22 de julio: vs. Real Racing (Guarnizo)

26 de julio: vs. Tenerife (Benidorm)

29 de julio: vs. Valencia (Paterna)

4 de agosto: vs. Osasuna (Tajonar)

6 de Agosto: vs. Burgos (Burgos)

