La cariñosa bienvenida de un perro al ladrón que se llevó la bici de su dueño: "Le robó el corazón"

Nadie en su sano juicio pretendería que un Golden retriever hiciese de guardián de su propiedad porque a poco que se sepa algo de esta raza tan entrañable queda claro que, si pudieran, le abrirían la puerta a todo el mundo. Sin embargo, una escena grabada en una vivienda de San Diego, Estados Unidos, está dando la vuelta al mundo al retratar el encuentro de uno de estos perros con un ladrón que llegó a robar una bicicleta valorada en unos 1.300 dólares, algo menos de 1.200 euros.

La historia podemos encontrarla en la mayoría de periódicos norteamericanos, como The Washington Post, donde se explica que el Departamento de Policía de San Diego trata de localizar al hombre que accedió al garaje de un particular para robar la bicicleta el pasado 15 de julio a las 22:40 horas. La cámara de seguridad ha grabado su maniobra, entrando en la propiedad para coger una Electra negra de tres velocidades de 2019, una bici eléctrica con unas características especiales que le otorgan más valor en el mercado.

El caco tenía la bici en sus manos cuando apareció el Golden moviendo la cola y sin dar ni un ladrido. Lejos de irse rápidamente, no pudo evitar prestarle atención al perro: "Hola, amigo", le dijo mientras empezaba a darle caricias, "eres muy guay, ven aquí", le ordenó. El can, que se le sube y llega a recostarse para que le rasque la barriga, le sigue escuchando: "Eres el perro más genial que he conocido, yo también te amo, eres un encanto".

"¿Dónde está tu papá?"

Además, le llegó a preguntar con sorna "¿dónde está tu papá?" e incluso se atrevió a llamarlo, en bajito, claro: "Papá, ¿dónde estás?". Tras los arrumacos, el ladrón comprobó que tenía vía libre para irse montado en la bicicleta y se alejó, mientras el Golden se quedó parado, moviendo la cola, como echándolo de menos en apenas un segundo. El vídeo se ha hecho muy viral en todo el mundo gracias a las redes:

¡Ladrón se detiene a jugar con el perro antes de huir!😳🐶



El Departamento de la Policía de #SanDiego compartió un video donde se ve a un ladrón en acción; lo que llamó la atención es que el delincuente se detuvo un minuto para acariciar a un golden retriever antes de cometer… pic.twitter.com/Wl0EV9Z5NQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2023

Ha sido la Policía quien lo ha difundido, con la esperanza de que alguien reconozca al ladrón y ayude a identificarlo, porque todavía no lo han detenido. The Washington Post apunta que el Proyecto 529 del registro de bicicletas estima que se roban dos millones de bicis al año en Estados Unidos. Twitter ha reaccionado al unísono mencionando lo cariñosos que son los Golden incluso con extraños, pero también incidiendo en que quizás el animal conocía al caco:

Todo el mundo sabe lo que significa tener un golden retriever 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 ¡EXTRAÑO A MI PONCHITO ! — Íngrid Carvajal (@ingridjcs22) August 7, 2023

Definitivamente no nos merecemos a los perritos, le dan amor hasta a los ladrones JAJAJA 🤣🤣. https://t.co/hDDBBHLFQB — Señorita Armstrong 🖤ツ (@Armstrong_Girl) August 8, 2023

mira lo que es ese perreque te devuelvo lo robado y te dejo un regalo https://t.co/NoctNehzzE — pabla ⭐⭐⭐ (@PablaLunar) August 8, 2023

Yo sería ese ratero uppsss!!! Y es que nadie en su sano juicio se puede resistir a acariciar a un perrito 😅🥰 aunque desde que me pone la pancita ya se me hubiera olvidado a lo que iba y me hubiera puesto a jugar con el ♡ — DonashiSaa (@donashi_s) August 7, 2023

El ratero era alguien familiar para el perrito, reaccionó como si fuera una visita. https://t.co/VPiKdS34tF — Reinaldo Navia (@Arielito_Mixxx) August 7, 2023

Muy golden retriever de su parte, la verdad — Kirby 🩷 (@AndreAlejos20) August 7, 2023

Entonces es real el meme de que los golden ayudarían al ladrón si se mete a tu casa JAJAJAJAJAJAJA 😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/aNkN8036g4 — Thania 🐒 (@thaniagal) August 7, 2023

Se robó... Su corazón — Dianita 😘 (@DiCarey_23) August 7, 2023

como dueño de un golden retriever puedo confirmarlo: si por ellos fueran le abren la puerta al rata con tal de jugar. No es queja. https://t.co/jeTctI4oIV — 🕷 (@vidalivan) August 7, 2023

Sin duda, uno de los virales más entrañables del verano.

