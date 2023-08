El emotivo vídeo de una pareja mayor jugando en la playa se hace viral: "Eso es amor del bueno"

Aunque también en esto hemos mejorado, las relaciones amorosas en la madurez siguen invisibilizadas en la industria cultural, sobre todo en el cine y la televisión. Los enamorados siempre son personas jóvenes o, en todo caso, por debajo de los 60 años, pero pocas veces vemos retratado cómo es el amor en la vejez. La pandemia sí nos brindó hermosas historias que desmienten eso de que tiene fecha de caducidad y, de nuevo, las redes sociales han servido para que otro ejemplo del cumpliendo de "hasta que la muerte nos separe" haya emocionado al mundo.

El vídeo, publicado en TikTok por una usuaria llamada @andreaa_retess, con más de 24.100 seguidores, acumula más de 40 millones de reproducciones en la red social. No obstante, no estamos hablando de una gran secuencia con una trama definida, sino de apenas 19 segundos de imagen, de un plano fijo, que se acerca, y que apunta a una pareja que está en la orilla del mar. No sabemos en qué playa están ni quiénes son. La autora no aporta nada de contexto, pero quizás no haga falta.

Así, podremos además hacernos preguntas sobre estos dos desconocidos que juegan con las olas, despreocupados, al estilo de los niños. Dejar volar nuestra imaginación. ¿Llevarán toda la vida juntos o se habrán conocido de mayores? ¿Tendrán o no hijos en común? ¿Y nietos? ¿Siempre han sido tan felices como les presuponemos? ¿Sabrán a estas alturas que medio mundo los ha visto, que los ha mirado con la envidia que se miran las hazañas que están al alcance de muy pocos?

"¿Quién no quiere algo así?"

Una mujer y un hombre se salpican en la orilla, primero él, después ella. La mujer sale corriendo, escapando de su pareja para jugar, y él sale detrás, procura alcanzarla. Sus pasos son más inestables y la agilidad ya no es la que era, pero ambos juegan como si fueran adolescentes enamorados. No se les oye, pero decir que se estaban riendo a carcajadas parece una apuesta segura. "Socios que mantienen su promesa de hasta que la muerte nos separe", ha escrito la tiktoker junto al vídeo:

No ha tardado en saltar de TikTok a Twitter, donde millones de personas también lo han visto, algunas de ellas, además, han comentado qué les sugiere:

si mi futuro no va a ser este entonces no quiero nada — Lita🌼 (@Litaa_16_) August 6, 2023

eso es amor , lo demás son tonterías — lydiagommez_ (@lydiss_) August 6, 2023

¿Quién no quiere algo así en su vejez? — AlmejaGallega (@AlmejaGallega) August 7, 2023

ay es que soy yo con mi futuro marido — aresti (@naiaarestii) August 6, 2023

Eso es amor del bueno — Alex Martínez (@alexmrtinzz) August 6, 2023

pues lloro — albba roo⭐️ (@albbahaca) August 6, 2023

La mayoría también desean llegar a esas edades con una pareja con la que estar tan feliz como para jugar en la playa.

