La historia tras Guilherme Peixoto, el cura DJ de la JMJ que está arrasando en todo el mundo

A San Agustín se le atribuye la frase de que "quien canta, reza dos veces", de ahí que la Iglesia Católica nunca haya querido renunciar a la música a lo largo de su historia. Desde los cánticos de las primeras comunidades cristianas hasta las melodías sacras o el canto gregoriano, pasando también por las canciones religiosas que se escuchan habitualmente en sus ceremonias. En este sentido, no debiera sorprender que ahora incluso el tecno está llamado a conectarnos con Dios, como ha ocurrido estos días en la JMJ de Lisboa.

La Jornada Mundial de la Juventud ha dejado un sinfín de momentos virales tras de sí, como la pedida de mano entre dos jóvenes hasta las consignas de algunos españoles repitiendo el "que te vote Txapote". No obstante, nada de eso ha podido hacerle sombra a la aparición del cura DJ, como se ha denominado al sacerdote portugués Guilherme Peixoto, quien se ha encargado este domingo 6 de agosto de despertar a los fieles a las 7:00 horas antes de la misa final del evento, presidida por el Papa Francisco desde las 9:00 horas.

Natural de Guimaraes, este sacerdote y pinchadiscos fue el elegido para entretener a más de un millón y medio de personas congregadas en el Campo de la Gracia, espacio delimitado por la organización en el Parque Tejo de la capital portuguesa para que los asistentes pasaran la noche. "Soy el responsable de despertar a toda esa gente y todo esto se ha preparado para que sea un himno de gloria a Dios, así debe ser todo en nuestra vida", ha dicho a la agencia ECCLESIA el religioso de la Archidiócesis de Braga.

Mensajes del Papa y tecno

Convencido de que la Iglesia debe hablar de tú a tú a la juventud, Peixoto tenía ganas de "llevarles un mensaje de celebración a través de un lenguaje que transmite la esencia de la Iglesia y del sacerdote que soy". A medida que su sesión fue avanzando y el amanecer fue clareando el día, los primeros obispos iban ocupando sus asientos en primera fila mientras él mezclaba y bailaba, mostrando un rosario en su muñeca derecha en una imagen, cuando menos, poco usual para el común de los mortales:

Amanece en la ⁦@jmj_es⁩ Despierta la Iglesia para celebrar la eucaristía. Un nuevo Rise up para una Iglesia en salida misionera. pic.twitter.com/sByttJkyv0 — Josetxo Vera ن (@resimus) August 6, 2023

Este vídeo, del sacerdote y periodista español, Josetxo Vera, es el que más se ha viralizado en Twitter, donde todo el mundo se ha sorprendido con las sesiones de Peixoto que, ha avanzado, editará en un LP dedicado a la JMJ como "homenaje a los jóvenes". El cura, que el pasado 31 de julio cumplió 50 años, dejó sus labores habituales durante estas semanas para "trabajar específicamente" para el evento, con la idea de "transmitir un mensaje de alegría, de fe" para que "los jóvenes se den cuenta de que pueden bailar, saltar y ser cristianos", ha dicho a la misma agencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Padre Guilherme (@padre.guilherme)

Miles de seguidores en redes

Guilherme Peixoto nació en Guimaraes con varios problemas de salud que le acompañaron durante parte de su infancia, por eso desde su entorno aseguran que su madre prometió a Dios que encaminaría a su hijo al sacerdocio. Entró en el seminario a los 13 años, estudió en la Facultad de Teología de Braga y a los 24 años fue ordenado. Es párroco de Laúndos y Amorin, dos parroquias del Arciprestazgo de Póvoa de Varzim / Vila do Conde, y es capellán en la Escuela de Práctica de Administración Militar.

De hecho, él hizo el curso de Capellán Militar y estuvo en territorios de guerra como apoyo a militares portugueses en Kosovo o Afganistán. Su carrera como DJ, que siguen 170.000 seguidores en Instagram y 113.000 en Facebook, surgió para saldar las deudas de la parroquia de Laúndos, donde abrió el Ar de Rock con un grupo de voluntarios. Promovían noches de karaoke y, entre una y otra actuación, Peixoto ponía música. Ahí nació su vocación con los platos que le ha llevado ahora al éxito mundial mezclando bases electrónicas con, por ejemplo, mensajes del propio Papa Francisco en sus encíclicas:

Lo del padre Guilherme Peixoto me tiene fascinado: ha abierto una puerta a dejar la guitarra hakunera por su “techno melódico”. Hay esperanza en el clero. pic.twitter.com/3XWB95zmqA — Álvaro Rey (@mrbrwnn) August 7, 2023

Aunque el cura ha sido criticado por algunos fieles que no ven compatibles sus dos vocaciones, lo cierto es que el veredicto de las redes sociales es mayoritariamente positivo. Lo que sí no ha gustado ni un pelo de su trayectoria es haberse prestado en el pasado como imagen de la campaña publicitaria de una casa de apuestas deportivas. Él se defendió diciendo que "no hay nada malo en la publicidad" y afirmando que todo el dinero que le pagaron se iba para las parroquias que atiende en Póvoa de Varzim.

En el anuncio, difundido hace un par de años, Peixoto sale diciendo que "vosotros que andáis en estas cosas de los juegos, ya sabéis: jugad con responsabilidad, con moderación, encended velas y tened juicio". Algunos de sus colegas de diócesis, aunque sin dar la cara, apreciaron que "no todos los medios justifican los fines". Sin duda, una cara B menos amable del que ha sido, con permiso de Su Santidad, el gran protagonista de la JMJ.

