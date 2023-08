Así le pidió matrimonio Sergio a Aurora, dos españoles de 22 años, en la JMJ: su historia de amor

"Si vais a hincar rodilla, os subo al escenario, ¿eh?". Ese es el anzuelo que lanzó Guillem Climent, periodista de MegaStar FM, cuando presentaba el Festival Caminos de la Juventud de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrado en el municipio portugués de Estoril. A los pocos minutos decía: "No os vais a creer lo que se viene. Toca una sorpresa". A los pocos minutos, mientras los vítores y aplausos crecían entre el público, un joven subía al escenario.

Sergio, de Granada, decidió arriesgar delante de más de 40.000 jóvenes que se encontraban en ese momento en los jardines del casino de Estoril. Entre más aplausos y gritos de euforia, los asistentes presenciaron, posiblemente, uno de los momentos más especiales de su vida.

Aurora, que observaba con atención la escena desde la valla, no se imaginaba lo que iba a ocurrir. La sorpresa fue mayúscula cuando le pidió que subiera con él al escenario. De nuevo, los aplausos. Los nervios de Sergio eran evidentes. “Hoy cumplimos tres años y tres días desde que nos conocimos. Su número favorito es el tres”, comenzaba a explicar el andaluz ante el micrófono. No tenía nada que perder.

De fondo sonaba una marcha nupcial. “Está un poquillo nerviosa y podéis animarla”, apuntó Sergio, poco antes de empezar a animar al público asistente al festival de la JMJ. La joven, de pelo largo y castaño, esperaba en el escenario cuando el joven granadino se arrodilló: "Aurora, ¿te quieres casar conmigo?".

En el festival Caminos de Juventud en Estoril, en la @jmj_es ha habido sorpresa. Ante 36.000 jóvenes, de repente, Sergio, de Granada, ha pedido matrimonio a Aurora… y ella ha dicho que SÍ. pic.twitter.com/44c509aIPT — Of. Información CEE (@prensaCEE) July 31, 2023

A la pregunta le siguió el nerviosismo de la joven, pero también un "sí, quiero" con la cabeza entre llantos de emoción. Mientras la pareja se abrazaba, el público rompió en aplausos y comenzaron las ovaciones que siguen a este tipo de situaciones: "¡Que se besen!".

En una entrevista en Mediodía COPE, los jóvenes hablaron del momento estrella de la JMJ de Lisboa. Como cuenta el joven, en el momento en que escuchó al presentador animar al público, decidió lanzarse. "Me incitaron", comenta, "porque en otro lado no me habría lanzado". Continúa diciendo que él ya lo tenía pensado, pero vio que "era una oportunidad grande y dije: hay que darlo todo".

Así fue la pedida de mano entre Sergio y Aurora en la @jmj_es. Anoche, en pleno Festival de los españoles en Estoril (Portugal) y ante miles de jóvenes, Sergio le pidió matrimonio a Aurora.



📹 @COPE#JMJLisboa2023 #periodismo pic.twitter.com/k5Bl6xa2AI — Marc Mata (@marcmata13) August 1, 2023

Confiesa que al principio estaba muy contento, pero cuando se subió al escenario se puso muy nervioso. Después del evento, llamó a su madre y la despertó a las tres de la mañana para contarle la gran noticia. "No quería que se enterara por otros medios", cuenta.

Del anillo asegura: "Se consiguió uno rápido". Aunque aún no hay fecha, la pareja, a sus 22 años de edad, comenta que aún tienen que acabar sus "respectivas cosas" y que es una celebración "más a largo plazo". Con todo, ambos confiesan que pasaron mucha vergüenza. "No podía ni hablar", explica Aurora, pero es una historia que se quedará para el recuerdo.

