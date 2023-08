Faro reta a Llados a una pelea en la Velada de Ibai: "Apuesto mi Lamborghini Urus contra el tuyo"

El pique ha estallado. Amadeo Llados se ha convertido en los últimos meses en uno de los personajes más conocidos y comentados en redes sociales. El influencer del fitness que dice ser el mejor coach motivacional del momento, presumiendo de haberse hecho rico gracias a esta función, no hace más que acumular enemigos. Ahora, su rivalidad más importante se centra en la figura de Juan Faro.

Juan Faro es otro influencer que se dedica al universo del fitness y a dirigir su propia empresa, la Juan Faro Pro Group. Ambos se han convertido en personajes muy seguidos en redes sociales. Faro acumula casi 270.000 seguidores en Instagram y otros 134.000 en TikTok.

Por su parte, Llados cuenta con más de 470.000 seguidores en Instagram y con casi 840.000 en TikTok, donde ha conseguido cimentar la mayor parte de su éxito en redes en los últimos meses. Uno, Amadeo, presume de ser millonario. El otro, Faro, dice ser mejor que Llados y tener el secreto para desmontar el personaje que se ha creado su rival. Ambos se tienen ganas y por eso ahora ha llegado el reto de verse las caras en la próxima Velada de Ibai Llanos.

Juan Faro reta a Llados a un combate en la Velada de Ibai Llanos

Hace solo unas semanas que se consumó la Velada del Año III. Poco más de un mes después de esa cita, ya han surgido algunas rivalidades que podrían llegar en una nueva edición de este macro evento de boxeo que organiza el conocido streamer español Ibai Llanos.

La Velada es conocida por enfrentar a grandes personajes de la sociedad, principalmente influencers, streamers, deportistas e incluso cantantes. Ahora, podría acoger el enfrentamiento entre los dos reyes de las redes sociales en el universo del fitness en España, Juan Faro y Amadeo Llados.

Al menos, eso es lo que pretende Faro, quien parece tener muchas ganas a su oponente, a quien ha retado a terminar con sus diferencias encima de un ring de boxeo. Aunque asegura no tener experiencia en este tipo de eventos ni de batallas, no tiene miedo a subirse a un cuadrilátero, enfundarse los guantes y arreglar sus desencuentros a golpes con Llados, a quien quiere dejarle algunas cosas bien clara.

Por ello, Juan ha subido un vídeo a sus redes sociales, el cual ha corrido como la pólvora en el que hace público este reto, con la intención de que Llados acepte este enfrentamiento: "Si tan máquina eres y tan millonario eres y tanto dinero ganas y también te va, yo aquí en las redes sociales y por escrito te reto a la Velada que haya, la 4, la de Ibai, o la otra, a igualdad de condiciones". Faro quiere pelea.

Además, Juan va más allá y reconoce que aunque él no tiene experiencia, considera que Llados tampoco, con el tiempo suficiente pueden prepararse para poner las cosas en su sitio entre ambos: "Yo no tengo ni una sola pelea, yo no soy boxeador y creo que tú tampoco".

Muchos usuarios en redes sociales se han vuelto locos con este reto, especialmente aquellos que no son seguidores de Amadeo Llados, y han reaccionado pidiendo a Ibai Llanos que haga realidad la esperada pelea. "Hola Ibai Llanos, necesitamos en la próxima Velada un Llados vs Juan Faro. Tic, tac", decía un usuario. "Cómo ha puesto Juan Faro a Llados, qué grande", decía otro.

Lo cierto es que los más ruidosos han sido los aficionados de Faro. "Poca broma que Llados se ha cagado de Juan Faro", "necesitamos más gente como Juan Faro" o "vaya domada de Don Juan Faro a Llados" han sido algunas de las publicaciones más directas contra el 'millonario', apodo que se da a sí mismo Amadeo.

¿Qué se ha apostado Juan Faro contra Amadeo Llados?

Sin embargo, lo más llamativo de este pique, incluso por encima de verse las caras encima de un ring en la próxima Velada de Ibai, ha sido lo que Juan Faro está dispuesto a apostarse para poner contra las cuerdas a Llados y que este acepte. Concretamente, uno de los mejores coches que tiene: su Lamborghini Urus.

"Te reto a una velada apostándome mi Lamborghini Urus contra el tuyo contra el tuyo". Este coche de la conocida marca italiana es una auténtica maravilla. Con una potencia por encima de los 650CV a pesar de ser un SUV, tiene un precio de venta al público de casi 300.000 euros. Sin embargo, a Faro no le importa poner en juego este preciado objeto de su colección con tal de enfrentarse con su enemigo.

"Si tanto dinero tienes, si tan máquina, sobrado y tan prepotente eres, a ver si le echas pelotas una vez en la vida. Te apuesto mi Lamborghini Urus contra el tuyo. El que gana se lleva los dos 'Lambos'. Si quieres lo hacemos por escrito, máquina". Así pues, Ibai Llanos podría estar frotándose las manos con el que promete ser el evento estelar de la Velada IV del año, un combate en el que se ponen en juego casi 600.000 euros en coches.

