¿Qué ha pasado entre Ibai Llanos y Agüero? El pique que puede dejar fuera de la Kings League al 'Kun'

No es oro todo lo que reluce en la Kings League. La conocida liga de fútbol de streamers y exdeportistas echó el telón de su segundo split este pasado fin de semana con un evento espectacular en el Cívitas Metropolitano. Unas finales que fueron seguidas por decenas de miles de personas en el estadio y por millones de espectadores desde sus casas.

Sin embargo, lo que desde fuera se vio como una gran fiesta, ha terminado provocando un gran enfrentamiento entre dos de los presidentes de la Kings League quienes, además, habían sido muy buenos amigos hasta ahora. Se trata de Ibai Llanos y del 'Kun' Agüero. El reconocido streamer fue gran protagonista del show del Metropolitano, ya que sus equipos tuvieron una importante participación tanto en la Kings League como en la Queens League.

No obstante, la suerte dejó de sonreírles en el momento de la verdad. Los dos equipos de Ibai Llanos, tanto el femenino como el masculino, se quedaron a tan solo un paso de poder disputar las dos grandes finales. Una cuestión que al parecer no sentó nada bien al famoso creador de contenido que no se tomó de buenas maneras las dos derrotas, lo que provocó las burlas del resto de presidentes de los dos torneos.

¿Qué ha pasado entre Ibai Llanos y 'Kun' Agüero?

Tras la celebración de las finales de la Kings y la Queens League en el Cívitas Metropolitano, y después de una gran fiesta quemando la noche de Madrid, los presidentes de las competiciones hicieron un gran programa para analizar con sus seguidores todo lo sucedido en el estadio del Atlético.

Sin embargo, hubo una gran ausencia. Fue la de Ibai Llanos. A pesar de que el streamer ha sido uno de los presidentes que no se ha perdido ni uno solo de los eventos de su torneo, tras las derrotas de Porcinos (así se llaman sus equipos) desapareció. Una cuestión que sorprendió a todos y que provocó muchas bromas entre ellos. Así se empezó a viralizar la pregunta "¿dónde está Ibai?". Una cuestión que ya empezó a calentar al rey de Twitch.

Al parecer, algunos presidentes como Iker Casillas fueron los que iniciaron la broma. Sin embargo, quien la llevó al extremo fue el 'Kun' Agüero. Este hizo varias burlas a Ibai Llanos que no le sentaron nada bien. Dado que no estaba presente para 'defenderse', el streamer decidió escribir un duro mensaje por el grupo de Whatsapp que tienen todos los presidentes de la competición.

Aunque el contenido de ese mensaje no fue revelado, parece haber sido muy importante. Una vez terminó el programa, el 'Kun' Agüero no dudó en hacer saber a todos a través de un directo su descontento por ese mensaje de Ibai Llanos. Atando cabos, muchas personas en redes sociales intuyeron, no solo que el mensaje fuera dirigido hacia el exjugador argentino, sino la temática y el contenido del mismo.

"Puso por WhatsApp algo que no debería haber puesto, están todos los presidentes en el grupo y es una información de algo que estamos tratando de hacer con la Kings League y no quería que se enteraran todos los presidentes". Ya no era tiempo de bromas. Si Ibai Llanos se había enfadado primero, ahora quien lo estaba era el antiguo delantero de Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Las primeras cábalas sobre cuál podría haber sido el contenido del mensaje versaban sobre una posible salida del equipo de Agüero, Kunisports, de la Kings League para formar parte de la Kings League Américas. Un asunto que al parecer era privado entre el exdeportista, la dirección de la competición en la que está Kosmos, la empresa de Piqué, y algunas personas importantes como Ibai Llanos.

¿Se va el 'Kun' Agüero de la Kings League?

Aunque es una pregunta que todavía no tiene respuesta, lo cierto es que es un debate que está muy caldeado y que cada vez cuenta con mayor cantidad de rumores. De hecho, el propio Ibai Llanos ya había hablado en alguna ocasión de la posible salida de Agüero de la competición de España para marcharse a otras como, por ejemplo, la francesa.

Esta filtración de Ibai Llanos molestó mucho a un Agüero que, por otro lado, no negó la posibilidad de marcharse. Aunque quería llevar el asunto en secreto, cree que sería una decisión bien recibida por el resto de presidentes de la Kings League: "Aún así yo creo que muchos presidentes desean que se haga eso. Lo estamos tratando de solucionar, pero no hay nada concreto".

El enfrentamiento entre Ibai Llanos y Agüero habría llegado a un punto de máxima tensión en las últimas horas hasta el extremo de que la estrella argentina ya habla abiertamente de abandonar la competición si ese es el deseo y la decisión del que hasta ahora era su amigo: "Obviamente que si Kunisports, porque Ibai quiere, tenemos que dar un paso al lado y no seguir en la Kings League, por mi parte no hay ningún problema".

La tensión entre ambos ha tenido un nuevo capítulo y es que el enfado de Agüero provocó que este también realizará alguna filtración importante en relación a Ibai. En concreto, el que ha sido el último fichaje de Porcinos. El 'Kun' publicó un mensaje en el que escribía "Nadir", el nombre de un jugador de Aniquiladores que tras su buen desempeño en la Kings League había recibido el interés de la FE Grama de 3ª RFEF.

Sin embargo, antes de que este oficializara su movimiento, Ibai Llanos se habría adelantado para cerrar su fichaje pagando su cláusula directamente al club catalán, el Fundació Esportiva Grama. Un club de la Kings League pagando dinero a un club de fútbol 'real' por un futbolista.

Los rumores y las informaciones comenzaron a surgir sobre este movimiento, lo que provocó que varios presidentes reaccionaran en cadena y que Gerard Piqué decidiera crear un space de Twitter para generar un debate improvisado. En paralelo, Ibai Llanos se encontraba haciendo un directo de Twitch con Polotelli donde también comentaba lo que estaba pasando. Una vez más, Ibai iba al margen de los presientes de la Kings.

¿Tiene Ibai Llanos problemas en la Kings League?

Esta polémica que se ha desatado entre Ibai Llanos y 'Kun' Agüero ha abierto una línea de debate en paralelo y es que ha venido a resaltar los problemas que el propio streamer tendría con varios presidentes de la Kings League. Al parecer, muchos de los 'jefazos' de la competición piensan que el rey de Twitch tiene privilegios por haber estado en su fundación. Una cuestión de la que él mismo ha hablado.

La tensión y los enfrentamientos no paran de crecer en una Kings League que ahora mismo es todo polémica. Tanto es así que el propio Agüero ha explicado cómo se ha enfriado su relación con quien era su amigo. Cuando el exfutbolista acude a Barcelona, ya no siente que Ibai le trate de la misma forma y eso ha provocado que casi no se vean cuando antes eran inseparables.

Por su parte, Ibai también ha expuesto cuáles han sido las cosas que le han hecho sentirse mal, ya que considera que ciertas personas dentro de la Kings League le han traicionado, pasando de hacer bromas al aspecto personal. Parece que la situación del conocido creador de contenidos español en 'su' competición no es la ideal.

