El brutal enfrentamiento entre Ibai y TheGrefg por los impuestos: "50 días en Andorra y 230 en España"

Ibai Llanos no tiene tiempo suficiente en todo el día para tanta polémica. Si hace unas horas se hacía viral su enfrentamiento con el 'Kun' Agüero, quien podría dejar la Kings League España tras su enganchón, ahora el afamado streamer nacional ha tenido un nuevo pique bastante subido de tono con un compañero de profesión.

En este caso, su duelo ha sido con TheGrefg, otro de los reyes de las emisiones en directo en plataformas tan importantes como Twtich. Y el argumento de la discusión entre ambos ha sido uno de los temas más recurrentes cada vez que Ibai Llanos y TheGrefg se lanzan alguna pulla. Sin embargo, pocas veces ha sido de una manera tan 'gratuita'.

La discusión entre ambos, iniciada por Ibai Llanos, trataba sobre el pago de impuestos en Andorra, una práctica a la que cada año se suman más streamers como fue el caso en su día de David Cánovas, más conocido como TheGrefg. Un rifirrafe que ha generado muchos comentarios en redes sociales, ya que los dos creadores de contenido se han cuestionado mutuamente cómo gestionan sus responsabilidades fiscales.

¿Por qué se han enfrentado Ibai Llanos y TheGrefg?

Ibai Llanos está atravesando un momento un tanto extraño. Después de haber protagonizado una gran polémica con Agüero, ahora le ha llegado el turno a TheGrefg. Un duelo que ha comenzado el streamer bilbaíno de una forma que ni su propio compañero ha entendido, ya que han sido ataques directos carentes de sentido.

El creador de contenido que ha aumentado su fama y popularidad a raíz de la Kings League y de otros eventos como las famosas Veladas del Año, estaba haciendo un directo en Twitch comentando y reaccionando a varios vídeos sobre cuestiones fiscales mientras pasaban contenidos aleatorios por su canal.

Sin embargo, en uno de esos momentos, surge la siempre polémica pregunta de cómo gestionar su ganancia y cómo afrontar el pago de impuestos. En ese momento, un Ibai Llanos un tanto picado por el trato que le han dado en las últimas semanas varios presidentes de la Kings League, respondía a estas preguntas sin pelos en la lengua y señalando, no solo a los streamers en general que se han marchado con su fortuna a Andorra, sino particularmente a TheGrefg, quien por otra parte no ha entendido este ataque directo y frontal.

"¿Cómo pagar impuestos? Muy fácil, te vas a Andorra y pasas allí 50 días y 230 en España como hace Grefg y, cuando te venga Hacienda a investigar, pongamos el marrón a tu representante". Así fue el ataque lanzado por Ibai Llanos a un The Grefg que no se esperaba para nada esta afrenta. Es habitual que entre streamers se hagan ciertas bromas con esta cuestión, pero Cánovas se tomó este reproche como un ataque personal.

¿Cómo ha respondido TheGrefg a Ibai Llanos tras su ataque?

Rápidamente, las palabras de Ibai Llanos se hicieron virales y terminaron llegando hasta los oídos y los ojos de TheGrefg. El streamer murciano no dudó en reaccionar a los comentarios de su 'colega' y, lejos de verle el lado gracioso a sus supuestos chistes, respondió con dureza y contundencia.

"Está muy gracioso Ibai con las bromitas fiscales, ¿no? Literalmente soy el youtuber que más tiempo pasa en Andorra y lo podéis comprobar por dónde paso los directos. Habría que ver a Ibai Llanos cómo tributa sus ingresos. ¿Los tributa por empresa o por persona? Tantas bromas de Andorra cuando soy la persona que más pasa aquí".

Los mensajes directos de Ibai Llanos no sentaron nada bien a de TheGrefg, que poco a poco se fue calentando y fue subiendo el tono de su discurso hasta sacar el tema de la Kings League, con el que pretendió pasar al ataque también en el plano personal y no en el profesional o empresarial.

"Tira muy fácil la bromita. Voy a empezar a tirar yo bromitas en los programas de la Kings League, a ver cómo tributa cada uno". Para aclarar cualquier duda, The Grefg volvió a explicar en el directo realizado en su canal que él tributa todos los impuestos necesarios en Andorra y que cumple con la ley escrupulosamente.

La batalla entre Ibai Llanos y TheGrefg ha tenido una enorme repercusión en redes sociales, ya que muchos seguidores de los dos personajes, y muchas personas a las que les ha llegado el enfrentamiento rebotado, han reaccionado. Y los ataques más duros se los ha llevado TheGrefg, a quien le pasa factura siempre el hecho de haberse mudado a Andorra.

"Que el streamer conocido como TheGrefg intente sembrar dudas sobre un tío que tributa en su país, dando acceso y posibilidades a sus ciudadanos, mientras hace una cosa moralmente vomitiva, me hace mucha gracia. A este bobín se le permite todo. Es todo lo que no hay que ser", decía un usuario de Twitter para atacar a Cánovas y defender a Ibai. Sin embargo, otra persona restaba importancia a la acción de Ibai: "Imagina pensar que los impuestos de Ibai realmente representan algo no más grande que un mísero grano de arena en una playa".

