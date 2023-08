Las cuatro palabras que usamos los españoles y que vuelven loca a la gente de Colombia: "Increíble"

Aunque a uno y a otro lado del charco hablamos español, lo cierto es que basta con charlar un rato con personas de Latinoamérica para darse cuenta de que hay muchas expresiones diferentes a las de España y viceversa: vocabulario con significados distintos y formas de hablar de lo más variadas. La riqueza del castellano se aprecia en la gente que lo habla y las redes sociales suponen una buena muestra de esta diversidad, sobre todo entre la gente joven que ha cambiado de país.

En este caso, se trata de un joven tiktoker colombiano, Fercho Garzón, el que ha reflexionado sobre las cuatro palabras que, después de llevar dos años y medio viviendo en España, no sabía que se decían diferentes. Con más de 111.400 seguidores en la red social, el vídeo en el que cuenta su experiencia se publicó en mayo, pero ha sido estos cuando se ha vuelto a viralizar gracias a lo caprichoso del algoritmo de TikTok.

"Me parece increíble que lleve dos años y medio en España y todavía haya palabras que no tenía ni puta idea que se decía diferentes", empieza explicando el joven a la cámara, contando que hacía unos días se le antojó una "malteada", pero sus amigos españoles no le entendían: "Lo que se come después de comerse la hamburguesa, como el postre", les explicó, hasta que acertaron a darse cuenta de que se trataba de un batido.

Bocadillo y 'bikini'

"Otra palabra que me sorprendió mucho es cómo le dicen al cono de los helados, le dicen cucurucho... La galletica del helado, huevón, no se le dice cono, como en Colombia, aquí en España se le dice cucurucho y me encanta", admite. Tampoco sabía que a la "torta" le llamábamos tarta y que también valdría pastel, que se usa también entre los colombianos. "Cuando dije que quería una torta por mi cumpleaños me preguntaron si quería que me pegaran un tortazo", recuerda.

Por último, como en otros países de América Latina, dicen "sándwich" a todos los emparedados de pan, pero "aquí en España no, aquí le dicen bocadillo a unos y bikini a otros. El bocadillo es lo que está hecho como con pan francés, que es pan durito, y el bikini es como el pan Bimbo, el cuadradito y suave. Todavía no los logro diferenciar porque para mí siguen siendo sándwiches todo", descubre, añadiendo que los bocadillos en Colombia son unos dulces de guayaba:

El vídeo acumula más de 328.000 visualizaciones y muchos comentarios, pero quizás los más numerosos son los de españoles preguntándose qué es eso de bikini. La explicación es sencilla y, al menos, la conocerán en Cataluña, que es donde se emplea este término. Al parecer, se usa para designar el sándwich mixto de jamón y queso, y su origen hay que buscarlo en una sala de baile de Barcelona, la Bikini, que funcionó en los años 50. Allí servían un bocadillo de la casa, copiando el croque-monsieur francés, y se empezó a popularizar con el nombre del establecimiento, primero en la ciudad y después en toda la comunidad.

Sigue los temas que te interesan