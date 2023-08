El zasca de un experto en fraude fiscal al 'youtuber' Roma Gallardo: "No se meta donde no sabe"

Últimamente, los streamers y youtubers parecen haber adoptado la fórmula de Sálvame y no se cortan ni un pelo a la hora de enfrentarse públicamente. El último de estos capítulos tiene como protagonistas a Ibai y a TheGrefg, que se han enzarzado a raíz de un tema tan polémico como la tributación fiscal y la huida de muchos a Andorra para no pagar impuestos en España, como es el caso del segundo.

Sobre este tema estaba debatiendo este viernes en el programa En Boca de Todos que emite Cuatro a mediodía, con una mesa de tertulianos y una conexión con el youtuber Roma Gallardo, que todavía sigue viviendo y tributando en nuestro país. Un tipo polémico donde los haya que ha salido a defender que un autónomo, facturando una media de 40.000 euros al año, no pasaba de los 1.000 euros mensuales de retribución, dijo al principio de su intervención.

El exmiembro de Podemos, Ramón Espinar, fue el primero en rebatirle ese y otros datos que empezó a dar sin poder precisar la fuente: "Carezco de la formación fiscal que tiene usted, que es streamer", le dijo, y sonó como primer zasca. Gallardo, en cambio, siguió justificando que algunos compañeros de profesión se hubiesen ido porque "un país que está gestionado por una mafia, es lógico que una persona se quiera ir porque se perjudica a quienes van bien".

"Muy poca gente gana eso"

Nacho Abad, conductor del programa, dio paso entonces a la conexión con un experto en fraude fiscal, Juan Carlos Galindo, que terminó de dejar en evidencia al youtuber. "Estamos cansados de ver a gente que no paga impuestos en España cuando el dinero sale de España", le espetó, asegurando que los datos que había dado "no son de una fuente oficial", y felicitándolo porque "usted paga impuestos aquí y ha dicho que está al 50% del pago, con lo que está por encima de los 300.000 euros anuales de ingresos, muy poquita gente gana eso en este país".

Recordándole que hay "unas reglas del juego para todos" y que a la gente humilde, que no verán nunca esos 300.000 euros, "les chirría" lo que cobran los youtubers y que aun encima se vayan a Andorra o Luxemburgo, Galindo le animó a "informarse", algo que ofendió a Gallardo y preguntó por qué: "Lo que gana un autónomo es lo que le queda después del balance de ingresos y gastos y lo que le quede a tributar, no lo puede saber" y tampoco es la misma cantidad en todos los casos:

El Arte de la Domada a Roma Gallardo.



Este video no te lo subirá a twitter para reírse de la gente jafdajsfasjfda pic.twitter.com/9VovRCCIPX — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) August 4, 2023

En ese punto, el youtuber rectifica y habla de 2.000 en vez de 1.000 euros mensuales, pero el experto insiste: "Un autónomo es un empresario individual, no puede atreverse a decir lo que ganan. Vaya usted por otro lado, que yo soy un experto y usted no. Vaya usted a lo suyo, a pastorear, a contar cosas por la radio, y yo a lo mío, por favor. En serio, hace usted muy bien su trabajo, no se meta en cosas que no sabe", ha finalizado Galindo, dejando noqueado a Gallardo.

En enfrentamiento completo puede verse en este enlace al programa de Cuatro, pero ha sido el fragmento de la traca final de zascas el que se ha hecho más viral en Twitter, donde el nombre de Roma Gallardo es tendencia desde la emisión del programa. Estos son algunos de los comentarios que han ido dejando los tuiteros durante estas horas a raíz del vídeo que ha publicado en la red social el tuitero @comuflauta:

Pasen y vean como Juan Carlos Galindo, experto en fraude fiscal, envía a pastorear al “listillo” de Roma Gallardo 🤦‍♀️😂



pic.twitter.com/hHYt8bPP1t — Judit 🔻 (@judit_sinhache) August 4, 2023

Juan Carlos Galindo es investigador y perito judicial. Así ha destrozado al youtuber neoliberal de Roma Gallardo. pic.twitter.com/zUcQyHmOng — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 4, 2023

"Que yo soy un experto y usted no, usted dedíquese a lo suyo, a pastorear a contar cosas por la radio"

Atentos al meneo que se lleva Roma Gallardo, ÉPICO.pic.twitter.com/zev5MrvHnm — José Vico 🔻 (@josevico4) August 4, 2023

Hola.

Hoy a Roma Gallardo (🤡) se le han meao en toljeto por hablar (como siempre) de temas de los que no tiene npi.

Mirad cómo cuñadea.

Mirad cómo recoge cable y rectifica de 1000 a 2000 €.

Por favor. No difundáis este vídeo.

Que le hundís todo su prestigio como "influense".🤡 pic.twitter.com/GUZZe9AJLa — DemasiadoBurdo (@DemasiadoBurdo) August 4, 2023

Alguien tenia que decírselo. Espero que Roma Gallardo haya aprendido algo de este experto en fraude fiscal. Aunque sinceramente lo dudo, estos youtubers ultraderechistas van a lo suyo soltando soflamas a sus seguidores.pic.twitter.com/gsY7lpafIb — Unknown (@h0m3r02) August 4, 2023

A mi me daría mucha vergüenza que un experto en Fiscalidad como JC. Galindo me deje a la altura del betún por ir de sabidilla, pero es que Roma Gallardo ni la tiene ni la conoce pic.twitter.com/cyPCJl47m2 — Maica Travesa 🐈🐱🐾 (@Iratxotravesa) August 4, 2023

Que sí, Roma Gallardo, que un autónomo en un mes lo mismo gana 10000€ que 600€, eso nunca se sabe, no inventes y deja hablar a los expertos. pic.twitter.com/AC2kZRVRBD — deadbirds (@__deadbirds__) August 4, 2023

Por su parte, Roma Gallardo ha grabado un vídeo en YouTube asegurando que lo habían "cortado" en el programa para que no pudiera responder e incluso, en un tuit, ha increpado al experto llamándole "ignorante":

Ignorante, pídele a todos los autónomos que facturan 40.000 al año y se quedan con menos de 1.500 mensuales en su bolsillo, que te den una bofetada en esa cara de analfabeto que tienes.

Después vuelve y rectifica, BURRO! https://t.co/mMIHepSB59 — Roma Gallardo (@roma_gallardo) August 4, 2023

Sin duda, está tratando de defenderse como sea después de haberse quedado sin argumentos en pleno directo.

