Una argentina se viraliza al enumerar los requisitos para vivir en Madrid: "Solo una donación de hígado"

Los precios de alquiler de vivienda en España no son ninguna broma, sobre todo en los centros de las grandes ciudades donde es prohibitivo para rentas normales, pero afrontar las cosas con humor siempre es un acierto. Esto es lo que ha debido pensar una actriz y tiktoker argentina, Conifach, que está inmersa en la búsqueda de un piso de alquiler en Madrid en pleno verano, con el añadido de las temperaturas extremas.

Con más de 174.000 seguidores en la red social, su reflexión se ha hecho viral con rapidez por resumir en medio minuto lo que siente la mayoría de gente que busca piso en la capital. Llegó a España en abril y desde entonces ha estado en varias ocasiones buscando vivienda, dando cuenta de ello puntualmente en sus vídeos. En uno anterior, relataba que había ido a ver pisos y eran "carísimos y horribles", asegurando que "no todo es color de rosas".

Confesando la morriña, apuntaba que "se hace complicado porque piden un montón de cosas acá", pero confiaba en mejorar y encontrar un hogar, como le decían sus amigas que llevan tiempo en nuestro país: "Yo sé que me voy a levantar en mi departamento con una luz hermosa, tomando un matecito, Va a pasar, solo tengo que confiar", se animaba en este primer vídeo. Días después llegó el otro, en el que se mostraba igualmente frustrada, pero desde la comedia.

"Boludeces"

Explica en este que ha visto cinco pisos desde las 11:30 a las 14:00 horas y que en Madrid están a "38 grados a la sombra, en cualquier momento me da un bobazo, me caigo", anticipa, muerta de calor. En ese punto, en vez de iniciar la queja, usa el sarcasmo para seguir contando su jornada: "Lo bueno de Madrid es que para alquilar no piden tantas cosas", ironiza, enumerando después una "donación de hígado", un "autógrafo de Hitler" y "un poquito de pelo de tucán australiano": "Boludeces, uno las consigue", sentencia.

Por si alguien pensaba que estaba siendo exagerada, la tiktoker ha publicado otro vídeo en el que ahonda en el tema, parodiando a una trabajadora de la inmobiliaria. "Tenemos el mes de depósito, el mes de fianza, el mes corriente cuando entras al piso, y el mes de agencia, que agregamos dos más por el mes del garante si te da un ataque al corazón y el mes de la seguridad en caso de que salgas a la calle y te pise un carro y te mueras y no puedas pagar el alquiler", empieza.

"Tenemos seis pagos de entradas, luego deberíamos pedirte una donación de órgano, que es a elección del inquilino, muchos eligen el riñón o el hígado, tenemos convenios con hospitales, que el costo va por el inquilino", continúa, exigiendo además como argentina "una firma original de Lionel Messi". "Esto te lo piden en todo Madrid y con todas estas cosas ya podemos avanzar, ¿vale? Los pisos están que vuelan", concluye:

Reír por no llorar.

