Una mujer descubre que su pareja le es infiel por una indiscreción del Apple Watch: "Ya nada es seguro"

Además de otras muchas funciones, la tecnología ha ido poniéndoselo más difícil a los mentirosos. La versión sobre cualquier hecho es fácilmente contrastable a través de las redes sociales y los aparatos inteligentes, que memorizan cada paso que damos y también nos convierten en una suerte de detectives privados de vez en cuando con los demás. En este caso, el delator ha sido un Apple Watch, pero no por haber desvelado mensajes de infidelidad, sino por registrar unas pulsaciones más que sospechosas a las dos de la mañana.

A la novia no le hizo falta revisar si estaba de alta en Ashley Madison, la aplicación para adúlteros que triunfa en todo el mundo, porque el reloj cantó. Recordamos que Apple Watch incorporó en 2018 la función para realizar electrocardiogramas y monitorear el pulso cardíaco con un sensor especial, enfocado en principio a la salud de las personas y no a dejar al descubierto sus infidelidades. Ofrece además consejos sobre los datos que recoge y ayuda en caso de ritmos muy altos o muy bajos.

En este caso, se trata de la primera variable, pero no hizo falta llamar a la ambulancia, al menos en el momento, quizás sí fue necesaria tras la reacción de la novia. Una tuitera fue quien hizo viral la historia publicando una captura de una conversación de WhatsApp en la que alguien relata que la muchacha se enteró de la infidelidad: "Se dio cuenta de que le metieron cacho", anticipa una, explicando después que fue "porque le revisó el Apple Watch".

"Haciendo cardio a las 2"

No defenderemos aquí que ella haya revisado la información personal de su pareja ni mucho menos, pero sucedió y se percató con ello de que "estaba haciendo cardio a las 2" de la madrugada, ahonda una de las personas que charla en la aplicación de mensajería. El tuit ha superado los 2,4 millones de visualizaciones y tiene más de 3.250 retuits, más de 61.800 'me gusta' y 400 comentarios. "El mundo ya no es un lugar seguro", ha añadido la tuitera:

Entre los 400 comentarios hay muchas risas, pero también aportes sarcásticos que bien podría argumentar el novio de la afectada para intentar salirse de rositas:

Una ventaja que cada vez esté más complicado ser deshonesto.

