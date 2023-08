Semana convulsa en las redes: del dopaje de Viruzz y las 'peleas' de Ibai a las críticas a Pedroche

La primera semana de agosto -somnolienta en el asfalto, pegajosa en la costa- se ha calentado aún más por las polémicas en redes sociales. La esfera digital, acostumbrada al griterío con límite de caracteres, ha vuelto a marcar la agenda entre las celebridades. Dejando un rato aparcada la política tras dos elecciones en unas semanas y con una investidura en proceso, el barullo se ha trasladado al terreno de los 'streamers' o de las estrellas de televisión.

Ya sea por controversias no buscadas, por escándalos imprevistos o por enfrentamientos más o menos provocados, el mundo virtual ha agitado la realidad estival. En lo relativo a lo no premeditado (aunque presumiblemente esperado) tenemos a Cristina Pedroche. Este ubicuo rostro televisivo suele reinar en las tendencias de Twitter o en los espacios de entretenimiento por cualquier faceta de su vida.

En esta ocasión, después de un seguimiento con lupa de su gestación y de haber parido a su primera hija el 14 de julio, Cristina Pedroche ha generado un debate encendido por una foto y un vídeo donde muestra su estado físico tras dar a luz. "Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribía la mujer del chef Dabiz Muñoz, de 34 años, mientras exhibía su torso en bikini.

Tal frase daba pie a que una horda de opinadores se lanzara contra ella por lo que consideraban una burla hacia quien no se puede dedicar exclusivamente a su cuerpo o quien no tiene recursos para reducir los efectos de un embarazo. Su mensaje se ha retuiteado con críticas, insultos y hasta reproches de otras personas que muestran cómo están después del parto.

Pedroche, por su parte, tuvo que salir al paso tajantemente y respondió en una de sus stories: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto". La presentadora ha querido aclarar lo malentendidos: "No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres"

Aparte, Pedroche ha recordado que también ha narrado a lo largo de estos meses la parte difícil del postparto: "He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el postparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal", ha indicado. Nada de esto ha frenado el ímpetu de haters y demás usuarios.

Lo mismo que ha suscitado una noticia repentina. El pasado viernes se reveló que el test 'antidopping' realizado a Víctor Melida, youtuber conocido como Viruzz, tras conseguir una victoria por K.O. en su pelea contra DK Money, celebrada en mayo de este mismo año. Los análisis confirmaron que el creador de contenido presentaba hasta diez veces más testosterona de la permitida, por lo que su victoria quedará anulada, según han informado.

Después de este revés y de la decepción de muchos seguidores, Viruzz publicó esta disculpa en Instagram: "Ahora mismo no puedo decir nada más que perdón. Nadie tuvo que ver en mi elección, nadie sabía de esto, ni familiares, ni amigos, ni mi equipo. Nadie más que yo ha elegido este camino". El youtuber había participado en las primeras dos ediciones de 'La Velada del Año', evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos, y tenía previsto participar en la tercera, aunque finalmente una lesión ocular se lo impidió.

En cuanto a su participación en Happy Punch, donde ha resultado el positivo por dopaje, el zaragozano consiguió un premio de 100.000 dólares (50.000 por la victoria y otros 50.000 por el K.O.), cantidad que deberá restituir. Su entrenador durante esta preparación, Sandro Martín, se ha desentendido del asunto: "No teníamos conocimiento ninguno de las decisiones externas que ha podido tomar durante su preparación".

Otro rostro famoso que ha sido protagonista estos días ha sido el de Ibai Llanos. El creador de la Kings League, el organizador de 'La Velada' y una de las figuras más influyentes actuales no solo se ha enfrascado en una pelea con el 'Kun' Agüero. Al parecer, ambos discutieron por cómo se metían en su vida privada. Y tras este 'enganchón' con el exfutbolista, el duelo ha sido con David Cánovas, más conocido como TheGrefg, otro de los reyes de las emisiones en directo en plataformas tan importantes como Twtich.

Ibai Llanos se metió con TheGrefg por sus actividades fiscales. "¿Cómo pagar impuestos?", se preguntaba el streamer, "muy fácil, te vas a Andorra y pasas allí 50 días y 230 en España como hace Grefg y, cuando te venga Hacienda a investigar, pongamos el marrón a tu representante". Cánovas se tomó este reproche como un ataque personal.

