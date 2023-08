La explicación de un ingeniero desvela qué ocurre cuando tiramos de la cisterna en un avión

El ser humano es curioso por naturaleza con todo aquello que está más allá de su alcance y es capaz de hilvanar todo tipo de teorías para explicarse lo que desconocido. Si a esto le añadimos un elemento escatológico, que no sabemos muy bien por qué pero siempre da un plus de atracción al asunto, obtenemos delirantes hipótesis sobre cosas que resultan ser tan sencillas como el funcionamiento de los inodoros de los aviones.

Acudir al baño en el avión es algo común a lo que estamos habituados; sin embargo, que al accionar la cisterna el ruido sea intenso y todo desaparezca en un abrir y cerrar de ojos ha hecho que muchos crean que los desechos se expulsan directamente al exterior. El ingeniero Aeroespacial y creador de contenido, Sergio Hidalgo, con más de 329.000 seguidores solo en TikTok, ha desvelado finalmente el misterio en un vídeo que se ha viralizado en los últimos días.

"¿Es cierto que la caca se deja caer desde los aviones cuando tiras de la cadena?", se pregunta para introducir un vídeo que se ha visto más de 360.00 veces. A continuación, reconoce que "es algo que seguro que has escuchado alguna vez" y explica que, de media, en un vuelo de largo recorrido se puede llegar a tirar de la cadena unas mil veces. "Cuando aprietas el botón para que se limpie, ¿suena demasiado fuerte? ¿Eso es que se está dejando salir hacia afuera todo?", interroga de nuevo a su público.

"No puede volver a salir"

"La realidad es que no, cuando aprietas hay una bomba de succión que lo chupa todo absolutamente y lo mete dentro de un depósito", asegura, precisando que "para que no se generen malos olores, se le mete unos polvos desinfectantes" en el compartimento donde se van almacenando los desechos. Así, una vez que el avión aterriza, "se tiene que vaciar este depósito y hasta que el depósito no se vacíe, este avión no puede volver a salir":

@sergiohidalgoaero Qué pasa cuando tiras de la cadena en un avión? ♬ sonido original - Sergio Hidalgo

Añade además que un operario desde tierra "va con un camión, conecta una manguera y se asegura de que todo se queda vacío": "Así que no, los aviones no tiran caca desde el aire", algo que nos deja infinitamente más tranquilos al poder centrar nuestra preocupación únicamente en palomas y gaviotas que nos quieran poner alguna que otra medalla, sobre todo ahora en verano.

