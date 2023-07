La 'rajada' de un argentino sobre los españoles que no ha quedado impune: "No paran de quejarse"

Los vídeos sobre los choques culturales están de moda en las redes sociales. Extranjeros que se vienen a vivir a España y cuentan las cosas que les sorprende de nuestro país se hacen virales con rapidez, pero también ocurre con el contenido que comparten los españoles que están viviendo en otros países apuntando cosas que nos llaman la atención. Sin embargo, algunos aprovechan el tirón para prejuzgar y criticar los lugares que visitan durante pocos días, como es el caso del argentino que protagoniza nuestra siguiente historia.

Se trata de Damián Ruiz, al frente de La Banana Rancia, un canal de YouTube en el que hace divulgación de temática muy diversa y que replica en TikTok especializéndose en finanzas. El joven ha hablado en uno de sus últimos vídeos sobre sus conclusiones al visitar España aunque sus argumentos distan mucho de la realidad española: "Su sociedad es muy rica, tiene demasiado dinero, pero los españoles no paran de quejarse", empieza diciendo, mintiendo al añadir que trabajamos "tres meses y empiezan a cobrar el paro".

Damián continúa apreciando que "todos los latinoamericanos que están en España se piensan ir" y asegurando que "los mismos españoles dicen: 'ya no quiero estar más acá'". Además, incide en que "los impuestos son ridículos", pero también en que "la mentalidad es ridícula porque, teniendo todo, hay empresas españolas que están haciendo cosas muy grosas; pero igual así la gente se queja, no quiere laburar, les está entrando poquito a poquito el socialismo":

El vídeo supera ya las 182.000 reproducciones y cuenta con más de 340 comentarios, la mayoría de españoles rebatiendo sus críticas. "Como en España en ningún sitio, de toda la vida. Su comida, su cultura... Pero sí es verdad que este gobierno nos está llevando a la ruina", aprecia un usuario, mientras otros desmienten que "con trabajar tres meses no puedes cobrar el paro" . "Llevo 24 años y jamás me he querido ir de aquí, y muchas amistades son latinas y no piensan irse, trabajan duro para salir adelante", afirma otro.

"El que piense que en España se vive mal o no es primer mundo, o ha viajado solo por Europa y Estados Unidos o no ha visto nada de mundo", "tengo 27 años y llevo cotizados diez, y solo una vez he pillado la baja por una reconstrucción del hombro, y no vivo quejándome", "llevo 19 años trabajando, 12 meses al año, y yo como el 90% de españoles" y "yo vivo hace 24 años en Vigo y no lo cambio por nada, y tengo a mi familia en Argentina y los extraño mucho, no sé de dónde sacas eso" son otra muestra de las respuestas.

"Madre día, lo que hay que escuchar de gente que no nos conoce", "ha estado cuatro días y ya sabe todo, es magia" y "nos quejamos porque el dinero no alcanza y para montar un negocio cobran demasiados impuestos" también son comentarios que se han podido leer, al igual que "no has estado en la misma España que yo: si cobras 1.000 o 1.300 y pagas 700 del alquiler, la comida cara, servicios igual", "te invito a que visites New York para que disfrutes de sus calles con olor a meados y llenas de mendigos, tu adorado capitalismo" y "que los haga caer de sus burbujas de fantasía que venden los que emigran a Europa vendiendo idealismos".

Sigue los temas que te interesan