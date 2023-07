Unos extranjeros le piden helado y esto es lo que le dicen: la española acaba muerta de risa

Los contenidos en las redes sociales son muy variados. Con el auge de TikTok se han viralizado cientos de vídeos de individuos en sus puestos de trabajo, desde camareros hasta periodistas, vendedores, pilotos o heladeros, entre otros. Funcionan muy bien, entretienen y se nota, ya que los seguidores muestran su interés a través de preguntas sobre su trabajo o comparten anécdotas con ellos.

Aunque esta vez quien ha contado una ha sido la heladera española Leticia (@heladoartesanal), que trabaja en Heladería Morango, una tiendecita que se ubica en el municipio malagueño de Benalmádena y en la ciudad de Fuengirola. Resulta que unos clientes extranjeros fueron a comprarle helado y acabó muerta de risa.

"Me ha pasado otra vez, me acaba de venir una familia extranjera", comienza en su vídeo viral de TikTok. "Empiezan a pedirme todos unos helados y una muchachilla me dice 'hola, yo fresca y after eight, un coño'", comenta refiriéndose a que la pequeña quería pedirle un cono de fresa.

La heladera, entonces, le corrige: "No, coño is a pussy". Sin poder aguantar la risa, la tiktoker expresa que su clienta "se ha quedado muerta" y que le ha pedido disculpas mientras que su familia "se partía el culo".

"Yo le he dicho que se lo cuento para que no se lo diga a otras personas", asegura. "Un coño", se vuelve a reír. "Un coño de fresa y de after eight", recalca. "Ay, qué ratitos más buenos echamos aquí".

"No sé si hubiera sido capaz de decírselo"

El vídeo ha recibido más de 35.000 'me gustas' y más de 100 comentarios. Destacan los de los usuarios a los que lo sucedido les ha parecido gracioso: "Jajajajaja, yo no sé si hubiera sido capaz de decírselo", "lo mejor, es como lo cuentas, no he parado de reírme", "me meo", "pues menos mal que se lo has dicho, si no a todas partes pidiendo coño", "es que es fácil de confundir" o "me has contagiado la risa".

Otros seguidores han aprovechado para compartir sus experiencias graciosas: "Cuando yo trabajaba en Starbucks los extranjeros me pedían fiapuccino de chocholate", "yo trabajo en una heladería y cuando me pasa me dejan tan descolocada que no lo puedo ni explicar" o "igual que a mí me pidieron una vez un 'polla asado'".

