"¡Qué fama tenemos!": la pregunta que solo hacen los españoles al pedir medicinas en una farmacia

Aunque la mayor parte de las veces que nos consideramos únicos sea en base al ombliguismo y no a los datos, parece que esta vez han dado con algo que solamente ocurre en España cuando se prescribe un medicamento en la farmacia. Lo ha desvelado el Farmacéutico Fernández, que además es creador de contenido y divulgador en las redes sociales, contando con más de 2,9 millones de seguidores solo en TikTok.

Es un viejo conocido de La Jungla porque muchos de sus vídeos se hacen virales con rapidez. En las últimas semanas ha explicado qué significa el número que aparece en las cremas solares y que está directamente relacionado con el tipo de piel y el tiempo de exposición al sol, pero también ha alertado sobre la peligrosa moda de consumidor un péptido llamado Melanotan 2, más conocido como la Droga Barbie.

En uno de los últimos, explicaba por qué los mosquitos picaban más en los tobillos y sí, el olor de nuestros pies está estrechamente relacionado con ello. Ahora, la cuestión tiene que ver con algo distinto, pero que nos diferencia a los españoles del resto de los mortales o, al menos de italianos e ingleses: "He trabajado de farmacéutico en Italia, en Inglaterra y en España, y hay una cosa que quiero compartir con vosotros", ha empezado diciendo.

La pregunta española

El Farmacéutico Fernández asegura que en estos dos países les decía a los pacientes que iban a por su medicación cómo debían tomársela, poniendo como ejemplo el de "un comprimido cada ocho horas", y contando a continuación con el agradecimiento de la clientela, que no preguntaba nada más ni cuestionaba: "En España no. ¿En España tú crees que yo le digo al paciente que tiene que tomar la medicina cada ocho horas y me dice 'muchas gracias señor farmacéutico'? No, me dice: '¿Y puedo tomar alcohol?'".

El vídeo acumula más de 571.000 reproducciones y medio millar de comentarios. La mayoría de ellos muestran su disconformidad y aseguran cosas como estas, echando balones fuera: "En Italia e Inglaterra no preguntan porque lo van a beber se pueda o no", "en Inglaterra pasan de preguntar, beben y punto", "claro, es que allí ni preguntan porque ya suponen que sí, es parte de su vida" o no me lo creo o simplemente no preguntan porque van a beber igual y que les pase lo que les tenga que pasar".

Otros han valorado, con humor, que "en España tenemos claro que la vida hay que vivirla con alegría" y han lamentado la "fama que tenemos", asegurando que "me lo creo perfectamente". Pero quizás no seamos los únicos, porque desde América Latina aseguran que "también preguntamos lo mismo que los españoles". En otra respuesta también apuntan al propio Farmacéutico Fernández para recordarle que "en la tele dicen que preguntemos al farmacéutico".

