La desconocida causa que lleva a los mosquitos a picarnos siempre en el tobillo: "Así te detectan"

Si hay un consenso mundial es que los mosquitos son de las peores cosas que nos trae consigo el verano. Estos animales son tan molestos que la industria no deja de innovar soluciones que nos permitan quitárnoslos de encima. Ya no solo por las picaduras que nos dejan marcados y doloridos, sino por el zumbido tan característico que hacen al lado de nuestro oído de noche justo cuando habíamos logrado conciliar el sueño.

Aunque cumplan su función biológica, lo cierto es que más allá de estas anécdotas, estos insectos están considerados "los animales más peligrosos del mundo" por la cantidad de patologías que pueden transmitir a los humanos. "Esta es una frase muy oída y, aunque tiene su puntito de espectacular, se debe tener en cuenta que los mosquitos transmiten enfermedades graves", ha explicado a EL ESPAÑOL en este reportaje el jefe de Entomología y Validación de Datos de Mosquito Alert.

No obstante, en La Jungla vamos a encargarnos de algo un poco más banal, pero también atendiendo a la ciencia. En esta ocasión es el Farmacéutico Fernández, con más de 2,9 millones de seguidores solo en TikTok, el que ha querido dar respuesta a una de las grandes incógnitas con respecto a los mosquitos: ¿por qué nos pican tanto en los tobillos? Esa picadura, además, es especialmente difícil de rascarse y, por lo tanto, extremadamente molesta.

"El olor de pies"

"Resulta que los mosquitos, para elegir víctimas, se fijan en el dióxido de carbono que exhalamos al respirar y en el calor que emanan nuestros cuerpos, así es como te detectan", empieza explicando el farmacéutico. Cuando nos localizan, deciden dónde nos van a picar "y para eso se sirven de su órgano olfativo, que está localizado en sus antenas", añade. Pero ¿por qué los pies? "El olorcillo que más les gusta es el que desprenden las numerosas bacterias que viven" en ellos, afirma:

"Así que ya sabes, lávate los pies más que el de al lado a ver si así le gustan sus tobillos más que los tuyos", concluye el farmacéutico, que ha logrado más de medio millón de visualizaciones y numerosos comentarios. Entre ellos, hay quien asegura que "le pican en todos lados, deben venir borrachos a casa" y quien dice que "es más molesto en la planta del pie, se sienten las penas del infierno".

Otra asegura que "me tienen bombardeada, da igual lo que use, dolor y picor y una alergia tremenda". Sostienen algunos que a ellos les pican incluso recién duchados aunque "me duche más de una vez por día por el calor". Hay quien cree que la solución pasa por cambiar de olores y afirman que "yo les encanto, tendré que cambiar de perfume". Además, una mujer confirma que le pican mucho más "desde que tengo los sofocos de la menopausia, antes nunca".

