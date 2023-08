La polémica respuesta de Mario Vaquerizo a los que intentan 'cancelarlo': "Les doy una hostia"

A Mario Vaquerizo, últimamente lo vemos más defendiéndose de las críticas que subido a un escenario con sus Nancys Rubias. En esta ocasión, el artista sale al paso del aluvión de comentarios que recibió hace algunas semanas por haberse fotografiado con una camiseta de la Legión cuando volvía de viaje. Al día siguiente, pasaba por los micrófonos de El sentido de la birra, el programa de entrevistas en formato pódcast que presenta Ricardo Moya y establece un diálogo casi íntimo con famosos en torno a un par de cervezas.

La publicación de la imagen del Vaquerizo legionario se produjo el 25 de junio, el programa se grabó al día siguiente y se subió a YouTube el 13 de julio, pero no ha sido hasta hoy cuando algunos de sus fragmentos se han viralizado, provocando un debate en las redes entre los que dan la razón al madrileño y los que continúan cargando contra él. El artista no se corta en toda la entrevista, dejando claro que es un defensor de la máxima del vive y deja vivir; sin embargo, en un momento dado, Moya preguntó por el asunto, a partir del minuto 33:47 de la grabación de YouTube.

"No voy a claudicar ante eso", respondía contundente Vaquerizo, "me sorprende que llame la atención". Aseguraba que él no lo hacía "con ninguna intención" y que se la pone "porque me encanta, el problema no está en mí ni en la Legión, el problema está en la gente que busca enmierdar", valorando también que "no hay que callarse porque, si te callas, estás dando la razón a la Inquisición": "Si tantas veces hemos luchado por manifestarnos como somos y estamos pidiendo el derecho de la libre expresión de la orientación sexual", ejemplifica, "yo no conozco a nadie de la Legión, pero ¿qué pasa? ¿Son hijos de puta?".

"¿Quién eres para cancelarme?"

"Te puede gustar más o menos el Ejército, la cabra, su puta madre, pero ¿quién eres para condenar, para cancelar? Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del mismísimo coño", ha sentenciado. Recalca que la "provocación está en cómo te ven" y que los "sectarios e intolerantes" son los que convierten "todo en polémica". "¿Quién eres para cuestionarme a mí, para decir que tengo que llevar una camiseta u otra? En mi casa y en mi vida mando yo, no tú. No me impongas ni impongas a los demás porque entonces estamos dando muchos pasos para atrás".

Argumentó Vaquerizo que a su suegra podrían haberle quitado la custodia de su hija porque Alaska participó en Pepi, Luci, Bom cuando era menor, protagonizando escenas sexuales, pero no sucedió nada y, según él, ahora sí intervendrían: "¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Vamos para atrás", confirma, explicando que la camiseta de la Legión se la compró en Benidorm y regaló otras a Juan Pedro y a su hermana.

"Mi equipo no cobra"

"¿Quién eres tú para decir que se puede poner una persona o no y aun encima pides la cancelación y que anulen un concierto?", se pregunta Vaquerizo en relación a las peticiones que se formularon por redes a los ayuntamientos que tenían contrato con las Nancys Rubias. "Me cago en tu puta madre", maldice, asintiendo cuando Moya le pregunta si ha sucedido: "Sí, pero yo ya paso... Yo voy así, digo: 'Voy al concierto'. Y tú me vienes así, te veo y te digo: 'Ahora te vas a quejar'. ¡Pa! Y te doy una hostia, lo siento".

"Te llevan a eso, te llevan a sacar lo peor de ti", reflexiona Vaquerizo, añadiendo que "tú no quieres sacar lo peor de ti, sino hacer las cosas que te gustan sin pretender hacer daño a nadie; pero cuando te tocan lo tuyo, y te tocan el trabajo de la gente que trabaja para ti...". Finaliza el artista explicando que cuando se cancela un concierto por estos motivos, él sí podría cobrar su parte, pero no así su equipo y "se quedan sin dinero": "Coherencia, y no practiquemos con la falsa moral y el hijoputismo, por ahí no puedo".

Las redes se han divido de nuevo entre los que aplauden y los que critican sus palabras, pero muchos de este segundo grupo lo han criticado pensando que Vaquerizo estaba hablando de las reacciones que no él, sino Juan Pedro, recibió por la camiseta franquista que lució en Instagram hace justamente una semana y por la que también le llovieron los zascas. Sin embargo, el programa estaba grabado y publicado mucho antes, de modo que el madrileño hablaba en exclusiva de su atuendo de la Legión.

Sigue los temas que te interesan