El fenómeno de los 'transespecie': así es Tom Peters, el primer hombre que declaró sentirse perro

Hace unas horas se hacía viral el caso de 'Toco', un creador de contenido japonés que se ha gastado más de 13.000 euros para hacer realidad su sueño: convertirse en perro. La misión de vida de este ciudadano nipón era ser un border collie. Por ello, decidió invertir una fortuna en un traje hiperrealista creado por la empresa de efectos especiales Zeppet para consumar su transformación.

Sin embargo, el caso de 'Toco' no es ni mucho menos aislado en la sociedad, ya que cada vez más personas se suman a la corriente de los 'transespecies', personas que quieren ser reconocidas como una especie diferente a la humana. En este caso, perros. Para ir hasta el origen de esta circunstancia hay que conocer el caso de Tom Peters, quien presume de haber sido la primera persona en declararse 'transespecie'.

Este ciudadano británico se presentó en el programa This Morning en el año 2019 para contar su caso y, especialmente, para reivindicar que era la primera persona en el mundo en vivir esta circunstancia tan particular. A sus 32 años, apareció como un cachorro de dálmata y pidiendo ser reconocido como una mezcla de dos especies: humano y perro.

¿Quién es Tom Peters, la primera persona 'transespecie' del mundo?

Tom Peters es un hombre británico de 32 años que tenía un sueño: ser un cachorro de dálmata. Por ello, no paró hasta conseguirlo. Este ciudadano no dudó en presentarse en sociedad ante todos los espectadores del citado programa para dar a conocer su caso. Muchas de las personas que estaban en el plató pensaron que estaban ante una situación cómica y de broma.

Sin embargo, sus miradas, con gesto de diversión, dieron paso a la incredulidad total cuando Tom Peters expresó su propósito: quería contarle al mundo que vivía "como un perro". Y más concretamente, como un dálmata. Por eso, no dudó en mostrar a la audiencia que llevaba a cabo todos los comportamientos propios de un can.

Camina a cuatro patas, duerme en una caseta, ladra cuando se enfada e incluso come pienso para perros. Tom no se presentó solo en el programa, sino que fue acompañado de su exmujer, quien había visto de cerca todo este peculiar y particular proceso. Lejos de sentirse rechazada por la nueva vida de su exmarido, se mostró orgullosa de que este hubiera tenido el valor suficiente para vivir como realmente quería.

A pesar de estar separados, Rachel contaba que esta nueva situación les había unido más que nunca: "Estoy orgullosa de él por ser fiel a sí mismo. Lo extraño, por eso estamos más cerca que nunca". La antigua pareja de Tom contó que tuvieron que divorciarse cuando él decidió iniciar su transición. Él hasta cambió su nombre, ya que pidió que se le conociera como Spot, su nuevo nombre de perro.

Tom, ya como Spot, el hombre que se siente dálmata, y su exmujer Rachel Channel 4

Lejos de estar preocupado por dejar atrás su vida, Tom, o mejor dicho Spot, se mostró encantado por haber encontrado una nueva felicidad, esa que había perdido como ser humano. Ahora disfruta simplemente de morder un juguete: "Vivir la vida de un cachorro te permite disfrutar de cosas simples en la vida".

Al igual que en el caso de 'Toco', el creador de contenido japonés que quiere ser reconocido como un border collie, Tom Peters también tiene su propio disfraz de perro, ese que para él es, desde hace unos años, su nueva piel. Una apariencia física cuanto menos llamativa y con la que no dudó en mostrarse en el programa The Morning en el que hizo pública su nueva condición de perro.

Spot, por boca de Tom, explicó que a lo largo de los años ha ido perfeccionando su vida, su apariencia y ha ido concienciando a todo su entorno para asentarse en su nueva normalidad, la de ser un cachorro de dálmata que va creciendo: "El primer accesorio que tuve, cuando descubrí la vida del cachorro, fue un collar naranja y una correa. A lo largo de los años he recopilado muchos trajes y accesorios para perfeccionar mi apariencia dálmata".

Así es la historia de Tom Peters, quien ahora es conocido como Spot, y que supuso uno de los primeros casos de una persona que quería ser conocido como 'transespecie'. Hasta ahora, la mayoría de estas situaciones se han producido con una transición hasta el universo de los perros, como sucede también en el caso de 'Toco'. Pero cada vez más personas van dando a conocer sus deseos de transición, los cuales van más allá del paso de hombre a mujer o viceversa.

