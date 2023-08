Mario Vaquerizo responde de nuevo al ataque de Jorge Javier Vázquez en su carta: "Me da igual lo que pienses"

A pesar de haber pasado ya cuatro meses desde que Jorge Javier Vázquez escribiese una carta con palabras muy duras contra Alaska y Mario Vaquerizo en la que mostraba su decepción por su "deriva política". Ya en su momento, tanto la cantante como el líder de Nancys Rubias respondieron. Ahora bien, el marido de Olvido Gara ha vuelto a pronunciarse por dicha misiva, al ser preguntado por ello en un pódcast.

Vaquerizo acudió al pódcast El sentido de la birra, donde le preguntaron por polémicas recientes, así como su conflicto con el otrora presentador del extinto Sálvame. "Jorge puede tener su opinión. ¿Quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine? Yo lo respeto, otra cosa es que lo comparta. Pero Jorge Javier, no me conoces", dijo al inicio de su intervención tras ser preguntado por el tema.

El cantante también respondió a la "decepción" que sintió el conductor porque la cantante a la que admiraba "compadrea de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI: aborto, matrimonio, trans". "¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí", respondía Vaquerizo en el pódcast.

El líder de Nancys Rubias aprovechó para recordar que su relación con Vázquez ha sido siempre estrictamente profesional. "Realmente no nos conocemos, hemos compartido programas donde me he divertido un montón", respondía, señalando que él tiene "una forma de gestionar las cosas, a mí las cosas feas no me gusta decirlas pero él está en su derecho de hacerlo".

Mario Vaquerizo en 'El sentido de la birra'.

Vaquerizo volvió a mostrar completa indiferencia ante la indignación de Jorge Javier. "No tengo ningún problema con Jorge Javier, pero me da igual lo que piense. No me preocupa lo que piense, me preocupa la pérdida de los seres queridos y me preocupa quedarme calvo", señaló, recordando justo las palabras que dijo en su momento.

A pesar de ello, Vaquerizo no dudó en apoyar a Sálvame tras su cancelación y del legado que ha dejado. "Sigo reivindicando el papel tan importante que ha hecho un programa como Sálvame, que ha cambiado el modo de hacer televisión y desgraciadamente ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no hay que verlo como una traición", manifestó.

