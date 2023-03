Jorge Javier Vázquez apoyará a Yolanda Díaz en el acto de Sumar: "Me tendrás en primera fila escuchándote"

Jorge Javier Vázquez apoyará a Yolanda Díaz en su acto de Sumar: "Me tendrás en primera fila escuchándote"

Jorge Javier Vázquez no puede hablar de política en Sálvame, pero la cosa cambia al salir de los estudios de Mediaset España. El presentador ha roto su silencio este jueves para anunciar públicamente que acudirá al acto de Sumar, el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz, que se celebrará este domingo 2 de abril en el polideportivo Magariños de Madrid.

El presentador de Telecinco muestra así su apoyo a la plataforma con la que Díaz concurrirá a las próximas Elecciones Generales. "El domingo me tienes en primera fila escuchándote", ha escrito el de Badalona, compartiendo un vídeo de la ministra de Trabajo y Economía Social en la sesión de control al Gobierno de este miércoles.

La actual dirigente de Unidas Podemos también estará arropada por otros políticos de la izquierda. Íñigo Errejón, de Más Madrid, Mónica García, Rita Maestre, Ada Colau y Alberto Garzón han confirmado ya su asistencia al lanzamiento de la candidatura a los comicios.

Jorge Javier se moja por fin entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En una entrevista que hizo en noviembre para el programa que presenta Gemma Nierga en La 2, el catalán reconoció que no podía elegir. "Me quedo con los dos unidos. Me encantaría", dijo Vázquez que acudió a la cadena pública para presentar su último libro.

El presentador siempre ha mostrado su apoyo a los partidos de la izquierda, PSOE, Más País y Podemos, y así lo demostró, una vez más, en Cafè d'idees: "Estamos en una situación muy complicada y urge que la izquierda se deje de tantas siglas, tanta atomización. Es el momento de un frente de izquierdas para seguir apostando por un país progresista y que no se nos imponga una moral y una ética oscura y olvidada", aseguró.

Hay que recordar que Jorge Javier arropó a Ángel Gabilondo, candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2021, acudiendo a un mitin que tuvo lugar en el barrio de Vallecas.

Como decíamos, con el Código Ético que implantó la nueva cúpula de Mediaset, que prohíbe hablar sobre política en programas de entretenimiento, Jorge Javier ha tenido que controlarse en más de una ocasión. En otras, directamente, se lo ha saltado, como cuando llegó a decir lo siguiente: "En la vida, todo es política".

