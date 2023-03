Los retoques estéticos de Jorge Javier Vázquez: su antes y después analizado por expertos

Los retoques estéticos están a la orden del día y cada vez son más las personas que deciden ponerse en manos de profesionales para acabar con pequeños complejos, verse mejor frente al espejo o potenciar sus mejores rasgos. Sin embargo, es un tema que aún es tabú y son muy pocos los personajes conocidos que reconocen haberse tratado.

Jorge Javier Vázquez (52 años) es una excepción dentro del mundo celeb, pues no tiene problemas en compartir los retoques que se hace y que él describe como una entrega a "veleidades frívolas". El último de ellos ha tenido como protagonistas a sus ojos, que lucirán más despejados tras someterse a una blefaroplastia.

Fue el pasado viernes 17 de marzo cuando se puso en manos profesionales, por lo que todavía habrá que esperar para conocer el resultado. Mientras llega el momento de desvelar su nuevo yo, el presentador pretende ocultarse tras unas gafas de sol, tal y como ha asegurado en su blog de Lecturas, donde ha añadido que se operó "porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con los expertos de las Clínicas Lola Sopeña, que han analizado al detalle la transformación de Jorge Javier. La primera conclusión de los médicos del centro es que el catalán ha buscado en su cambio dos objetivos, "tanto armonizar su rostro como rejuvenecerlo".

Algo que le debe a la infiltración de hidroxiapatita cálcica en el tercio medio del rostro, con la cual ha logrado "recuperar los volúmenes y combatir la flacidez". Gracias a ello no tiene ni una arruga en su rostro. En su caso, estiman que habría necesitado dos viales, siendo el precio de cada uno de estos productos de unos 350 euros.

El otro gran cambio en el rostro del presentador está en la mandíbula, la cual tiene mucho más marcada que hace unas décadas. "Al mejorar el arco mandibular se logra tanto masculinizar la cara como un efecto lifting", explican desde la clínica, que opina que con Jorge Javier "se habrá trabajado con ácido hialurónico de alta reticulación, usando al menos dos viales". Con este producto no solo se marca la zona de la mandíbula, también la barbilla, que él actualmente tiene más prominente. El precio de cada vial es de unos 320 euros.

En cuanto a su último retoque, la blefaroplastia, se trata de una operación que se suele realizar con anestesia general, pero en el caso de Jorge Javier, como él ha desvelado, sus médicos optaron por la general, durmiéndole completamente. Este procedimiento está indicado para eliminar el exceso de piel en el párpado superior y las bolsas en el inferior.

Desde las Clínicas Lola Sopeña explican que "es una cirugía relativamente sencilla, pero hay que hacerla con un experto cirujano porque si no se corre el riesgo de que la forma del ojo no quede bonita. El precio ronda los 3.000 euros". Con respecto a la recuperación, "suele ser bastante rápida y, aunque puede quedar algún hematoma de la operación, a la semana el paciente suele estar bastante bien. Lo que se le pide es que no le dé el sol en la zona pues las cicatrices, que no se suelen ver, corren el riesgo de colorearse con el sol".

En total, para lograr el rostro que luce hoy día, el televisivo habría invertido entre 4.200 y 4.500 euros. La duración de los resultados, exceptuando la operación de párpados que es permanente, suele ser de un año aproximadamente. Así que, si lo que se busca es que ese efecto lifting y rejuvenecido dure en el tiempo se debe repetir el tratamiento siempre que sea necesario.

Su mejor versión

En su búsqueda de lograr su mejor versión, Jorge Javier Vázquez también se ha retocado otras partes de su cuerpo. Entre las intervenciones más sorprendentes que se ha hecho, y que él mismo haya confesado, destacan una liposucción con la que perdió 15 kilos, una lipoescultura con la que marcó sus abdominales, un lifting de cuello y hasta una inyección de ácido hialurónico en el pene con la que acabó con un complejo del pasado.

