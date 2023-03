Jorge Javier Vázquez sorprende a la audiencia de 'Sálvame' con su confesión más sincera

Jorge Javier Vázquez vive tiempos difíciles en Telecinco. Al nuevo Código Ético impuesto por la nueva cúpula de Mediaset España -prohíbe hablar sobre determinados personajes y hacer opiniones sobre política-, al presentador se le ha juntado la ausencia en el programa de la que fuera su amiga Belén Rodríguez.

Todo sucedió cuando Kiko Hernández rompió su amistad con ella, una situación que otros de sus compañeros como Terelu Campos, Carmen Borrego y María Patiño aprovecharon para hacer pública su malestar con ella. Lo mismo hizo el presentador catalán, al contar en Sálvame que la colaboradora la "bloqueaba" de su vida.

Este miércoles 15 de marzo, el programa se preguntaba si Rodríguez había retomado los lazos de amistad con los colaboradores. "Yo no lo he hecho ni lo quiero hacer", aseguró de forma rotunda Kiko Hernández, que explicaba que no la echaba de menos. Fue entonces cuando el exconcursante de Gran Hermano, protagonista por cierto durante los últimos días por su escapada a Nueva York con su amigo Fran Antón, preguntó directamente al de Badalona: "Y tú?".

Jorge Javier fue muy sincero. "No sé que pasará dentro de algún tiempo, pero echarla de menos, no", dijo. "Eso no quiere decir que no haya sido una persona muy importante en mi vida con la que he pasado momentos únicos y maravillosos, y que nos hemos ayudado en diversos momentos de nuestra vida. Pero no la echo de menos".

El presentador explicó entonces que Rodríguez era una persona muy importante para él, pues se mensajeaban a diario. "Yo creo, ya que estamos en época de confesiones, que todos estamos en un proceso personal en el que estamos indagando sobre nuestra vida, en el que estamos rehaciendo cosas que habíamos dejado a medias o apartadas por el trabajo. Belén Rodríguez formaba parte de mi vida cuando el trabajo me ocupaba las 24 horas del día", contó.

Y en ese momento, Jorge Javier confesó lo siguiente: "En esta época en que a mis 52 años y medio me he dado cuenta, afortunadamente, de que tenía mi vida personal muy descuidada, tengo capacidad de reacción y quiero iniciar otra vida". Eso sí, matizó que se estaba refiriendo a "a otra vida personal" que "no tenga que ver con mi trabajo". "Este trabajo me ha dado mucho y soy muy feliz, pero necesito relacionarme con gente ajena a mi profesión", concluyó.

