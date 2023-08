¿Quién es Madeleine Argy y por qué es la más famosa de TikTok? Millones de personas la han visto

Que levante la mano el que no haya cuestionado nunca a un DJ. Quien no haya tenido sospechas de que realmente no está haciendo nada, tiene las pistas grabadas y se está dedicando a posturear más que a otra cosa. Madeleine Argy también tuvo ese pensamiento, pero en su caso, en vez de comentarlo con los colegas, decidió subir un vídeo a TikTok que la ha hecho famosa en el mundo entero por apenas 13 segundos de grabación.

Si eres un usuario o usuaria activa en la red social, con toda seguridad habrás visto a Madeleine o a alguna de las versiones que le ha dedicado más de un DJ con fama internacional, puesto que el algoritmo de TikTok se ha encaprichado de este contenido y se lo recomienda a todas las cuentas, sean británicas o no. Pero, ¿quién es esta joven y por qué millones de personas han visto su famosa afrenta contra los pinchadiscos?

Argy es una conocida modelo y creadora de contenido en las redes sociales, una influencer en toda regla que aparece en los medios y tiene varias líneas de negocio. Nació en Londres el 7 de julio del 2000, por lo que el mes pasado cumplió 23 años y compartió su alegría con millones de seguidores. Sus vídeos de sincronización de labios, sumados a sus divertidas historias y sus recetas de cocina dispararon su popularidad en la red y en su canal de YouTube, donde también se dedica a los podcast.

"¿Qué diablos hacen los DJ?"

Basta con echar un vistazo a la cuenta de la joven, con más de 4,6 millones de seguidores en TikTok, para darse cuenta de que habla a mucha velocidad y, entre su audiencia española, el comentario más leído es que parece "el listening que te ponían en Primaria", bromeando sobre lo difícil que resulta entenderla. Precisamente, el 17 de julio estuvo en Ibiza y compartió una reflexión después de haberse quemado con el sol y lucir como lo hace el 90% de los británicos que visitan España en verano: como un camarón.

Sin embargo, fue tres días más tarde cuando Madeleine subió el que sería su vídeo más popular por el momento. Trece segundos de un primer plano en el que se le escapan las lágrimas, no sabemos si después de una larga noche de marcha ibicenca, mientras se pregunta sollozante qué "coño" es lo que hacen los DJs realmente. "No creo que estén remezclando la canción en el momento, creo que lo hacen antes de tiempo. Entonces, ¿qué diablos están presionando?":

Se pregunta además "qué hacen con los botones, ¿es un dial de volumen? ¿Están conectados a algo?". El vídeo tiene más de 31 millones de reproducciones, pero no es gracias únicamente a la reflexión de la propia Madeleine, sino a que ha recibido ayuda de muchas otras cuentas. Los primeros en hacerse virales replicándola han sido Loud Luxury, un dúo canadiense de DJs y productores de música electrónica que se la han llevado, literalmente, a una de sus sesiones para preguntarle a sus fans si "¿alguien puede explicarle finalmente lo que realmente hacemos?":

Más de 17 millones de reproducciones han encumbrado la sesión de los DJs. No obstante, otros muchos artistas de la música han querido hacer sus propios dúos con Madeleine y estos son algunos ejemplos:

Sin embargo, el vídeo que se está llevando la mayor ovación, con más de 63,5 millones de visualizaciones, es obra del grupo Glass Petals, formado por Felix Cartal y Johnny Jover, quienes han hecho un remix de lo más pegadizo:

Aunque sospechamos que encantada de viralizarse de ese modo, Madeleine tampoco ha querido darle demasiada importancia al fenómeno y ha grabado un único vídeo en TikTok explicando que "muchos DJs me están haciendo duetos, tratando de explicar lo que realmente hacen los DJ" y añadiendo, con sarcasmo, que "mi siguiente pregunta es: ¿qué les hacen realmente los futbolistas? ¿Ustedes solo patean la pelota en el césped? ¿Hay alguna regla para ganar? Como si no lo entendiera, no entiendo. ¿Qué es lo que hacen realmente?".

