La última genialidad de Spotify: una función de DJ que pone música según tus gustos gracias a la IA

La inteligencia artificial no solo se está volviendo famosa por la guerra abierta entre Microsoft y Google al respecto. Esta tecnología, que cada vez tiene más aplicaciones en España y en el resto del mundo, está llegando a montones de servicios para potenciarlos, ya sea de ambas compañías o de otras tantas por todo el globo. La última en implementarlo es Spotify, que ha lanzado una función llamada 'DJ' y que lógicamente, está potenciada por IA.

Según ha anunciado la propia Spotify, DJ es "una guía de IA personalizada" y que ofrecerá "una selección de música curada junto con comentarios sobre las pistas y los artistas". Algo que a priori parece bastante normal, pero que se adereza con lo que Spotify llama una "voz asombrosamente realista".

Es decir, una voz basada en IA realizará comentarios sobre los artistas y las canciones ubicadas dentro de dicha selección. Esta IA, en palabras de la compañía, "te conoce a ti y a tu gusto musical tan bien que puede elegir qué tocar por ti", clasificando la música más reciente y revisando tus escuchas más relevantes.

Un DJ con IA en Spotify

Según Spotify, DJ realizará una revisión de las canciones que ya has escuchado en el pasado y realizará una comparación con la música más reciente que ha pasado por tu cuenta. Así, "te entregará una secuencia de canciones seleccionadas solo para ti". Una selección que se actualizará en función de los comentarios de los usuarios, incluyendo el tuyo.

Lógicamente, esta selección no estará cerrada. Habrá un botón dedicado que, pulsándolo, cambiará por completo la selección. "Cuanto más escuches y le digas al DJ lo que te gusta (y lo que no te gusta), mejores serán sus recomendaciones". En definitiva, escaneará los últimos lanzamientos para recomendártelos o directamente te recomendará música que ya hayas escuchado para que la vuelvas a tener activa en tu móvil.

Función de DJ de Spotify

Esta función de DJ está potenciada por una IA "generativa" que llega de la mano de OpenAI, la desarrolladora que actualmente tiene toda la atención de Microsoft y que es encargada de, entre otras cosas, la revolucionaria tecnología ChatGPT. Esta herramienta será otorgada a "expertos en géneros" y en la escena musical actual, y la usarán para "escalar su conocimiento innato de formas nunca vistas antes".

Para crear este modelo, Spotify ha trabajado con Xavier "X" Jerningan, jefe de Asociaciones Culturales, uno de los anfitriones del primer programa matutino de Spotify, The Get Up. Usarán la voz de Jernigan para el modelo. Por el momento, solo está disponible en forma de beta, y se lanzará hoy para los usuarios de Spotify Premium en Canadá y Estados Unidos.

