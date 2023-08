Alerta por la nueva e ilegal 'droga Barbie' que arrasa en TikTok: broncea al momento y provoca cáncer

Con la llegada del verano, son muchos los ciudadanos que tratan de encontrar los mejores consejos para sacar el máximo partido a su cuerpo. Estar más delgados o más morenos son algunos de los objetivos que se marcan los españoles de cara al verano. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una fuente de información esencial, sobre todo para el público más joven. Sin embargo, en muchas ocasiones, los consejos que se puedan encontrar en plataformas como TikTok podrían no ser demasiado aconsejables.

Precisamente, en las últimas semanas, se ha vuelto viral la existencia de un nuevo producto que promete un bronceado al instante. Popularmente se le conoce como 'Droga Barbie' y contiene un fármaco llamado Melanotan 2. A través de plataformas como TikTok, decenas de usuarios han explicado al resto cómo aplicar este producto, que principalmente se consume a través de la inhalación, aunque también se puede inyectar o ingerir. En estas publicaciones los usuarios hablan de resultados eficaces y en muy poco tiempo.

Sin embargo, debido al éxito que este fármaco está cosechando entre el público más joven, expertos farmacéuticos han comenzado a alertar sobre la peligrosidad de utilizar este perjudicial producto. Uno de los encargados ha sido el ya famoso 'Farmacéutico Fernández', un creador de contenido que, con casi tres millones de seguidores, da consejos a través de su perfil, sobre todo relacionados con el ámbito sanitario.

"Se está volviendo a poner de moda un péptido llamado Melanotan 2, más conocido como la 'Droga Barbie'. Y digo que se está volviendo a poner de moda porque esta droga sintética que se consume inyectada o bien por vía nasal no es nueva. Hace años que se empezó a utilizar", explicaba a través de su vídeo.

Tal y como explica el joven, la popularidad del uso de este producto en investigación aumentó cuando se empezaron a conocer los efectos que podía tener: aumentar el bronceado, la libido e incluso reducir el hambre. Un hecho que, además, puede provocar también la pérdida de peso.

Estos efectos han sido los que han hecho que muchos se hayan lanzado a la aventura de consumir este tipo de producto. Sin embargo, durante la explicación, el farmacéutico no duda en alertar a los usuarios de una cosa. Y es que la comercialización y uso de este fármaco es ilegal, debido a los efectos secundarios que tiene.

"En algunos pacientes que lo han estado usando se ha producido la aparición repentina de nuevos lunares, el cambio en la forma y el tamaño de los que ya tenían y se cree que puede aumentar el riesgo de sufrir melanoma, es decir, cáncer de piel. También se han dado casos de hipertensión arterial y reacciones graves que han afectado a los riñones y los músculos", alerta el farmacéutico. Del mismo modo, el consumo de este producto puede provocar otros efectos más leves como: enrojecimiento facial, bostezos, erecciones espontáneas o vómitos.

Sin embargo, a pesar de que el Melanotan 2 todavía no ha llegado a España, advierte que en un futuro ciertos influencers podrían empezar a recomendarlo, tal y como está ocurriendo en otros países. En este caso, recomienda no utilizarlo y advierte de su ilegalidad, lo que implica que ''no se puede tener certeza sobre la autenticidad y seguridad del producto que se esté adquiriendo''.

Tal y como explica el farmacéutico en su vídeo, este producto aún se encuentra en fase experimental y estado clínico. Por ello, su venta no está permitida ni en Europa ni en Estados Unidos. Precisamente, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha asegurado que "los medicamentos no están sujetos a ningún tipo de control en este canal de ventas", refiriéndose a Internet.

El uso irresponsable de este producto a través de la difusión masiva de vídeos en TikTok ha provocado que las autoridades sanitarias de algunos países ya hayan comenzado a tomar algunas medidas. En el caso de Australia, se ha enfatizado que la publicidad y distribución de este compuesto es ilegal y se ha alertado de las consecuencias que puede provocar en los usuarios que la consuman.

