El conductor del bus que volcó en Covadonga tiene 21 años de experiencia: "No fue fallo suyo"

El motivo por el que el autobús se despeñó ayer en Asturias sigue siendo motivo de investigación. Fue cerca de las 12 horas cuando el medio de transporte que realizaba el servicio Covadonga-Lagos volcó con 48 viajeros a bordo y el conductor. Por el momento se desconocen las causas concretas que han podido causar este accidente, aunque la compañía propietaria del vehículo, ALSA, asegura que se trata de un conductor habitual que cuenta con 21 años de experiencia.

No era ningún novato. De hecho, la empresa explica que este tipo de servicios, que discurren por carreteras de alta montaña, sólo los otorgan a personas con gran experiencia. Además, estos reciben formación especializada para la conducción en estos trayectos, como es el caso del piloto del autobús siniestrado, que se encuentra entre los heridos de mayor gravedad.

Asimismo, ALSA asegura que se trata de un conductor habitual de la ruta y que había realizado sus descansos reglamentarios los pasados días 25 y 26 de julio, además de contar con formación específica para cumplir con servicios de alta montaña. De hecho, según informa La Nueva España, todos los trabajadores tienen confianza plena en él. "Algo ocurrió. O le dio algo o sucedió lo que sea, pero estoy seguro de que fallo suyo no fue", comenta Jorge Toraño, conductor de ALSA a dicho medio.

Un menor en brazos de sus padres. EFE.

Asimismo, Jorge ha contado que en cuanto se enteró de lo ocurrido fue al lugar de los hechos. "No hacía más que preguntar cómo estaban los heridos. Me decía: 'A mí dejadme, ayudad a los viajeros'. Me dio una pena... Es un profesional de los pies a la cabeza, una pieza clave en esta empresa, uno de los que hace los viajes discrecionales, viaja por toda Europa", corrobora.

[La audacia de Guillermo Izquierdo, de 6 años: calmó a los pasajeros del bus que volcó en Covadonga]

A pesar de que aún se desconoce el motivo por el que se produjo el accidente, testigos presenciales aseguran que todo lo desencadenó el cruce con otro autobús. A pesar de ir a poca velocidad, frenó, una rueda quedó por fuera y todos notaron cómo comenzaba el vuelco del autobús.

Además, la empresa asegura que el autobús estaba equipado con cinturones de seguridad y además cuenta con toda la documentación y revisiones en regla, con la última revisión superada este 3 de julio y la ITV el 8 de marzo. De hecho, aquellos que portaron el cinturón de seguridad sufrieron menos daños que aquellos que no lo llevaban.

Según ALSA, la compañía lleva operando el servicio de Lagos-Covadonga desde hace 18 años, habiendo trasladado más de 2,5 millones de viajeros, siendo la primera vez que sufre un accidente de estas características.

Informe de heridos

Fueron 8 viajeros y el conductor los que tuvieron que ser atendidos por contusiones y/o fracturas graves, mientras que otros 6 fueron heridos leves y los restantes no necesitaron asistencia médica. Los más graves, evacuados en helicóptero, fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, y el Hospital de Arriondas. Además, se desplazaron rápidamente un helicóptero medicalizado, el Servicio de Atención Médica Urgente, Guardia Civil y Policía Local hasta el lugar de los hechos.

El pasajero herido de mayor gravedad fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Ciudad de Oviedo (HUCA), informó La Nueva España. Posteriormente, otro fue evacuado en una UVI Móvil. Otros tres accidentados, de menor gravedad, entre ellos un niño, fueron trasladados en ambulancia.

