La surrealista orla de unos alumnos de Santiago que se ha hecho viral: solo dos estudiantes y 32 profesores

El verano siempre trae consigo, además de calor y altas temperaturas, las ansiadas vacaciones. Sin duda, la temporada estival es una de las favoritas para los estudiantes de nuestro país que, tras meses de intesas jornadas de estudio, encuentran por fin la oportunidad de disfrutar de unas semanas de descanso. Junio y julio son los meses por excelencia de las graduaciones. Y es precisamente por eso por lo que recientemente se ha hecho viral la imagen de una orla que no ha dejado indiferente a nadie.

Los protagonistas han sido Alberto Lázara Viéitez y Tamara Pereiro Vidal, dos gallegos de nacimiento se han viralizado durante estos días por motivo, nada más y nada menos, que la fotografía de su orla. Ambos son estudiantes del Doble Grado en Farmacia y Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago. Como suele ocurrir con muchos de los jóvenes que comparten su día a día en redes, Alberto decidió publicar en su cuenta de Instagram la imagen de su orla. Sin embargo, la publicación ha acabado haciéndose viral. ¿El motivo? Él y su compañera son los dos únicos estudiantes que han logrado graduarse.

Alberto y Tamara, los dos graduados. Instagram

La Universidad de Santiago incorporó a su catálogo el doble Grado en Farmacia y Óptica y Optometría en el año 2017. Se trata, nada más y nada menos, que de unos estudios que se extienden durante un total de siete años. La de Santiago es una de las pocas universidades de toda España que ofrece estos estudios. Solo lo incluye también en su catalogo la de Sevilla, aunque en este caso la duración de la titulación es de seis años.

Alberto y Tamara fueron dos de los jóvenes que se decantaron por estos estudios. Sin embargo, lo que desconocían por completo es que años después serían las dos únicas personas que se graduarían.

[Estas son las palabras que más se usan en cada comunidad autónoma de España, según un estudio]

Tras haberse celebrado el acto de graduación, Alberto decidió publicar en Instagram la fotografía de su orla acompañada del siguiente mensaje: "Hoy hace un año de la primera graduación, y una semana de la segunda. Aprovecho para compartir nuestra orla, que quizás sea de las más “singulares”, pero de la que Tamara y yo estamos muy orgullosos! Fue un placer ir abriendo camino a esta dura pero bonita carrera!".

Una imagen que ya se ha hecho viral y que, sin duda, quedará guardada en la mente de muchos como una de las orlas más singulares e icónicas de la historia de nuestro país. En ella, y a gran tamaño, pueden verse las caras de Alberto y Tamara destacando sobre otro de los detalles que ha llamado la atención de los usuarios: los más de 30 profesores que acompañan a los alumnos en la fotografía.

Alberto, uno de los dos graduados de la promoción.

En la publicación, además de las fotos de la orla, el joven incluyó los discursos de Reyes Laguna y María Jesús Giráldez, las decanas de Farmacia y de Óptica y Optometría. Ambas reconocieron la labor de los dos jóvenes asegurando que lo conseguido no ha sido una tarea nada sencilla y felicitándoles por haber sido los dos únicos graduados.

Tal y como han explicado los dos jóvenes a Faro de Vigo, al principio se matricularon un total de 10 personas en el grado. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos fueron abandonando los estudios hasta quedar solo dos: Alberto y Tamara. Pero la historia de estos estudios universitarios no queda ahí. Y es que, tal y como ha confirmado el propio Alberto, no habrá una segunda promoción de esta carrera. El motivo es que el 100% de los alumnos que se matricularon al inicio han abandonado a día de hoy los estudios, por lo que no habrá orla.

Sigue los temas que te interesan