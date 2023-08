Fumar en la terraza de casa puede salir muy caro: este es el 'multazo' al que te expones según la ley

Los fumadores son una especie en extinción en España. Quienes más persiguen a los aficionados al tabaco son, precisamente, las autoridades, las cuales llevan reduciendo durante muchos años los espacios y los momentos en los que los amantes de los 'cigarrillos' pueden dar rienda suelta a su vicio en paz. La realidad marca que los fumadores tienen cada vez más complicado fumar incluso en entornos al aire libre.

Hubo una época en España en la que estaba bien visto 'echarse un cigarrillo' en espacios tan poco oportunos como colegios o incluso en las inmediaciones de los hospitales. Sin embargo, por suerte, eso ya forma parte del pasado. Con el paso del tiempo también se ha ido viendo cada vez peor fumar en bares o incluso en el coche mientras se conduce.

Cada vez más personas se conciencian de los efectos nocivos para el cuerpo que tiene un vicio tan insano como el tabaco y cada vez un sector más grande de la sociedad empieza a mostrar su disconformidad con estar en un sitio tragándose el humo del que tiene al lado. Tanto es así que ya ni siquiera en muchos espacios al aire libre se puede fumar como sucede en algunos estadios deportivos.

Sin embargo, lo que muchos fumadores no saben aún es que ni siquiera en su propia casa van a poder estar a salvo para disfrutar de uno de sus vicios preferidos. Los espacios en los que se permite fumar cada vez son más reducidos y ahora ha asaltado una duda importante que es si está permitido 'echarse un cigarrillo' en la terraza de casa.

Se trata de una propiedad privada y, como tal, la decisión debería quedar a juicio del dueño del inmueble. No obstante, el hecho de que se encuentre abierta, es decir, al aire libre, puede provocar que el humo viaje hasta molestar a alguien y, por lo tanto, se produzca un conflicto que podría terminar en multa para el fumador.

¿Nos pueden multar por fumar en la terraza de nuestra casa?

Es una pregunta con muchas aristas, pero en la que la respuesta puede terminar convirtiéndose en un sí. El tabaquismo está en decadencia en España y es que cada vez más personas dejan de fumar por motivos de salud, por ahorrarse unos euros o incluso por no tener que lidiar con prohibiciones como la que ahora detallamos.

Una situación habitual para muchos de los españoles, especialmente en verano, es salirse a la terraza buscando el poco fresco que hay en el día y pasar unos minutos de tranquilidad fumando un cigarro. Sin embargo, podríamos estar cometiendo una irregularidad que traería consigo una contundente multa.

En este caso, la ley la marca la comunidad de vecinos y las normas que en sus estatutos se hayan establecido. Las normativas al respecto del tabaco tienen como objetivo proteger la salud y el bienestar de las personas. Por ello, se establecen los límites y restricciones a su consumo en muchos espacios. Ahora está prohibido fumar en espacios cerrados de uso colectivo, como centros de trabajo, edificios públicos, establecimientos de restauración o locales de ocio.

Lo primero que hay que hacer es conocer la citada legislación que impera en los estatutos de la comunidad. Lo normal es que se pueda fumar sin problemas en terrazas y balcones, pero siempre que no se cause molestias a otras personas y que se respeten las normativas de convivencia y seguridad. No obstante, cada vez hay más comunidades de vecinos en España que prohíben fumar en zonas comunes o en las que se pueda afectar al resto de personas.

Lo habitual en estos casos en los que está prohibido como norma fumar en terrazas y balcones en las que se pueda molestar a otros vecinos es que dicha regulación aparezca en los estatutos de la comunidad. Lo normal es que lo primero que se haga es advertir al vecino en cuestión de que cese en sus vicios o de que lo haga en una zona en la que no moleste a nadie. Si este persiste, es cuando habría que hablar de dinero.

Las multas para fumadores irrespetuosos con la convivencia general que terminan siendo denunciados se incluyen en un abanico muy amplio. Si se considera una falta leve esta podría ir desde los 30 euros hasta los 600. Sin embargo, si pasa a ser una falta grave, el daño al bolsillo sería mucho más importante. Concretamente de hasta 10.000 euros.

De esta forma, fumar un cigarro en la terraza de casa, una acción que cientos de miles de españoles realizan cada día, podría convertirse en un disgusto realmente importante si esta práctica se torna en una conducta incívica que termina en denuncia de la comunidad.

