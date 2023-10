El palo de un español en Irlanda al tener que pagar por ir al médico: "Echo de menos España"

Aquello de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde también se puede aplicar a España. Nos quejamos mucho de nuestro país, pero basta con pasarnos una temporada fuera para que los ataques de morriña se sucedan. En este caso, además, el joven protagonista de la historia se ha dado cuenta del valor que tiene la sanidad pública después de haber tenido que ir al médico y a la farmacia por lo que parece un constipado, desembolsando por ello cerca de 100 euros.

Marcos Perelli vive en Irlanda y se ha hecho viral en los últimos días al quejarse de lo que había vivido con la sanidad irlandesa. Con más de 11.900 seguidores en la red social, este español en Dublín se preguntaba "en qué momento se me ha ocurrido ponerme malo en este país", confesando además que "echo de menos España". Relataba que lleva dos días encontrándose muy mal "y ayer tenía que ir al trabajo y no pude, tengo sinusitis y fiebre", y que su tarjeta sanitaria europea solo tenía validez por tres meses.

Si jefa le ha dicho que tendría que aportarle un justificante por no haber podido trabajar, con lo que le tocó ir al médico a una consulta. "Cuando le comento lo que me ocurre me dice: 'Muy bien, perfecto, este es tu diagnóstico...', todo en 10 minutos", sigue relatando Marcos, asegurando que por la asistencia médica tuvo que pagar 60 euros. A mayores, el doctor le recetó amoxicilina y un spray nasal, así que a la cuenta total hubo que sumarle 36 euros más: "Unos 96 euros me ha costado entre lo que es el médico y los medicamentos":

"Te echo mucho de menos, España", concluye el chico, en un vídeo que se ha reproducido más de 237.000 veces en TikTok. Además, está recibiendo muchos comentarios, entre ellos algunos que le recuerdan que la sanidad española sí se paga, pero con los impuestos. La mayoría, se ha sumado a su oda a nuestro país: "Mucho se quejan de nuestra sanidad y tendrá cosas malas, pero no la cambio por nada", "la mayoría de la gente critica la sanidad hasta que le toca ir al médico en el extranjero, no sabemos lo que tenemos" o "nunca nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos" fueron algunas de las frases que le han dejado.

