La práctica antihigiénica que ha descubierto un español en Irlanda: "Me he quedado flipando"

Entre los muchos vídeos que se hacen virales por contar los choques culturales entre países, los que tienen que ver con la higiene personal tienen una proyección todavía mayor. Cada cuánto hay que ducharse es la pregunta del millón y las respuestas son casi infinitas. Según Euromonitor, los chinos, británicos y alemanes son los que menos pasan por la ducha, siendo los españoles unos de los más limpios. Eso sí, países latinos como Colombia o México nos ganan, como también Brasil o Australia.

De hecho, hace algunas semanas se popularizó un vídeo de un chico latino que preguntaba a una chica de un país europeo y ella decía, tranquilamente, que lo hacía una vez por semana. En esta misma línea se ha pronunciado el tiktoker Nacho Barrueco, con más de 39.400 seguidores en la red social, que ya había estado en las páginas de La Jungla contando su primera experiencia viviendo en Dublín en casa de un psicópata. Ahora, un año después de su llegada, ha podido comprobar una de sus teorías.

"Hoy me he enterado de una cosa de Irlanda que por fin ha confirmado mis sospechas", comienza diciendo en un vídeo que ya supera los dos millones de visualizaciones. Barrueco, que es profesor en una escuela, relata que una compañera irlandesa se lo ha contado: "No entendía por qué los niños siempre venían sucios a clase, venían con costritas en la cabeza, como con las pinturas del día anterior; yo, muchas veces, he dicho que parece que no se bañan, pero pensé que sí se bañaban".

Baño cada 10 días

"La compañera me lo ha confirmado, que aquí a los niños pequeños se les baña cada 10 días", asegura, reflexionando que ahora se explica por qué su casero le regañaba cuando se duchaba todos los días y el actual lo responsabiliza de las humedades por usar "demasiado" la ducha: "No es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda", sentencia, apreciando que tampoco niños ni mayores reciben un baño diario.

"Cada 10 días se les da un baño" a menores y mayores, añade, contemplando que según los irlandeses "los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor, somos exagerados con las duchas". "Me he quedado flipado", finaliza el tiktoker, al que le han dejado casi 6.000 comentarios al respecto. "No queréis ni imaginaros cada cuanto lavan las sábanas", "cuando viví en Irlanda mi casera también me dijo que no hacía falta ducharse todos los días" o "soy cuidadora y confirmo: para que se bañen los abuelos, tela" son algunos de ellos.

Además, han escrito muchísimas mujeres que trabajan de au pair y son legión: "En Inglaterra, a los niños solos se les bañaba un día a la semana", "en Alemania también es así, los que yo cuidaba me preguntaban por qué me bañaba tanto", "los míos solo se duchaban los miércoles y daba igual que un viernes llegasen muy sudados de las actividades", "llevo una semana y no he visto ducharse a los niños" y "nos hacemos tatus temporales y me preguntan por qué ya no lo tengo cuando ellos siguen teniéndolo" son algunos de los muchos que se han leído.

