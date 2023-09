El deseo cumplido de Fernando Alonso a Paqui, su admiradora de 93 años: "¡Qué grande eres!"

¿Puede ser Fernando Alonso uno de los deportistas más queridos de todos los tiempos en España? En La Jungla creemos que la respuesta es sí, pero no solo por su trabajo en los circuitos, sino también por el cariño que desprende fuera de ellos. El asturiano despierta pasiones gracias a gestos como el que ha tenido con Paqui, una admiradora nonagenaria que le pidió una camiseta a través de su nieta tiktoker. Este deseo cumplido le ha valido al piloto una gran ovación en las redes sociales.

Alonso volvió a dejar patente en el Gran Premio de Países Bajos que puede permitirse soñar con su victoria número 33 en la Fórmula 1 aunque Max Verstappen, por ahora, le aparte de ese sueño. Este domingo tiene una nueva oportunidad en el circuito de Monza, en el Gran Premio de Italia, donde le espera una carrera muy importante para ver si Aston Martin recupera la chispa de las primeras citas tras incluir una serie de mejoras en el monoplaza durante el parón de agosto.

Mientras tanto, Alonso no se olvida de sus seguidores como Paqui que, a los 93 años, lo sigue allá donde va. "Fernando, me gusta mucho verte correr, he estado siempre muy atenta a tus carreras", le dice la mujer en un vídeo publicado por su nieta, Crispis.

"Soy una señora mayor ya"

"Mándame una camiseta y me la firmas", le pide Paqui con desparpajo desde su silla de ruedas y con el oxígeno puesto, apreciando, por si el piloto no se había dado cuenta, que "soy una señora mayor ya y quiero tener algo tuyo porque te admiro mucho, Fernando". El vídeo, publicado inicialmente en TikTok, corrió como la pólvora y no tardó en llegar a otras redes sociales y facilitar que Alonso lo hubiese visto:

El piloto no se explayó mucho en su repuesta, pero lo suficiente como para enternecer a sus seguidores y hacer felices a dos mujeres: a Paqui y a su nieta. Un "sí", junto a un corazón y a un beso bastó para saber que Alonso les mandaría la ansiada camiseta:

De ahí que hayan sido muchos los que han querido aplaudir el gesto del asturiano:

Por su parte, Cris ha querido agradecer "a todas las personas que habéis hecho esto posible", parafraseando a su abuela al añadir que "habéis hecho muy feliz a esta viejecita".

