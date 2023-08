Esto es lo que nunca debes hacer en un aeropuerto si no quieres problemas: "Lección aprendida"

Quizás para algunos sea una obviedad, pero hay muchísima gente que, como Marta, no había caído en el peligro de hacer algo en los aeropuertos que nos parece un gesto de lo más habitual en nuestro día a día. Sin embargo, en estas instalaciones en las que lo más importante es garantizar la seguridad debemos desterrarlo, primeramente, por nuestro propio bienestar: no hay que tocar nunca las bolsas de equipaje que no sean nuestras, de forma especial en el entorno de los controles.

La tiktoker Marta Travels, con más de 307.400 seguidores en la red social, dedica su contenido a mostrar planes y viajes, tanto por Cataluña como también fuera de España. En su último vídeo, la joven quiso alertar sobre esta práctica que nunca debemos hacer en un aeropuerto. "Acabo de aprender una lección", empieza diciendo, deseando que "lo toméis en cuenta" y relatando que ocurrió cuando estaba pasando el control de seguridad y había una maleta aparentemente abandonada.

"Estaba ahí y yo le he dicho al señor 'hay una maleta ahí, no es mía'", continúa, diciendo que el hombre le pidió que se la mostrara y ella la levantó para enseñársela. Un policía preguntó quién la había tocado y entonces la tiktoker confesó que ella sí la había sostenido, al tiempo que "apareció una chica que había pasado el control diciendo que era suya". "Me ha dicho el señor, como consejo, que nunca toques nada que no sea tuyo y, sobre todo, antes de pasar el control, porque nunca sabes lo que puede llevar", ha recordado.

"Nunca toquéis"

"En caso de que tú la toques, aunque sea tuya y lo hagas con buena intención, depende de lo que lleve pueden inculparte incluso a ti", concluye la joven, añadiendo nuevamente que había aprendido una lección: "Nunca toquéis algo antes de pasar, sobre todo antes de pasar el control, nunca. Ni una maleta, ni mochila, ni nada". Su vídeo ha sobrepasado ya los 2,3 millones de visualizaciones en TikTok y acumula más de 1.700 comentarios:

Muchos han restado importancia al consejo, asegurando que es algo "lógico" que ya tenían en cuenta, pero otros le han dado las gracias, aplaudiendo que no le hubiese pasado nada grave a la joven. "La gente dice que es obvio y la verdad es que no lo es, está bien que lo digas porque siempre hay alguien que por buena gente le puede pasar", "aunque alguien te pida que cuides una maleta porque va a hacer una gestión no lo hagas" y "ni tocar nada de nadie ni descuidar tu maleta, te pueden meter algo o cambiarla por otra" son algunas de las apreciaciones.

