En España nos duchamos más que en Francia pero menos que en Italia: el debate viral de la higiene

Las redes sociales son testigo habitual del interés que despierta la frecuencia con la que los ciudadanos europeos pasan por la ducha. Mientras que hay quienes defienden que prefieren no ducharse tanto para no dañar la piel, hay otros que insisten en que no hay ninguna razón ni evidencia para no pasar cada día por la alcachofa de la ducha.

A través de Twitter se ha hecho viral un tuit en el que el usuario Xavi Ruiz (@xruiztru) compartió el porcentaje de personas que se duchan a diario en los países europeos, por lo que gracias a esta información podemos conocer que los españoles se duchan menos que los italianos, pero más que los franceses, lo que ha generado un debate vital de higiene en Europa.

Percentage of people showering/bathing daily in Europe 🚿 pic.twitter.com/zo2hk3n0UG — Xavi Ruiz (@xruiztru) May 8, 2023

Los italianos, los más pulcros de Europa

De acuerdo a los datos, que son parte de un estudio realizado por la cuenta de estadística @TheGlobal_Index en el año 2021, los italianos son los ciudadanos más pulcros de toda Europa, y es que más del 95% de la población asegura que se ducha a diario.

Mapa viral de la higiene europea de The Global Index.

Tras los transalpinos se sitúan los portugueses, que en un porcentaje de entre el 94% y el 95% se duchan a diario, mientras que españoles y griegos pasan por la alcachofa de la ducha a diario entre el 75% y el 84% de la población.

En lo que respecta al resto de países, nos encontramos con que, en el resto del continente, los ciudadanos tienen una frecuencia de ducha diria inferior al 65% de la población, como es el caso de Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera. De esta manera, se puede decir de forma global que la mayoría de los ciudadanos europeos no pasan por la ducha a diario.

Un debate en las redes sociales

Tras observar los datos, se pueden encontrar infinitas respuestas al tuit, en el que muchos ciudadanos de los diferentes países europeos se dividen a la hora de dar validez a los datos presentados. Mientras que hay algunos de ellos que aseguran que los datos no son ciertos, otros muestran con orgullo la falta de necesidad de pasar todos los días por la ducha, en este último caso argumentando que es necesario para proteger la barrera cutánea natural de la piel, o que es importante ahorrar agua y espaciar las duchas es de gran ayuda para ello.

Asimismo, hay quienes indican que las altas temperaturas que se dan en países como España, Portugal o Italia en comparación con el resto de países de Europa, es uno de los factores clave para que sus habitantes sean más pulcros, aunque también hay quienes insisten en que se debe también a cuestiones culturales.

Los brasileños, los más pulcros del mundo

Por otro lado, si nos centramos en analizarlo a nivel mundial, nos encontramos con que un análisis de tendencias realizado por Euromonitor hace años atrás, reflejó que los brasileños son los más pulcros del planeta, llegando a ducharse hasta 12 veces de media a la semana. Tras ellos, muy de cerca se situaban los colombianos y los australianos, con 10 y 8 baños de media a la semana, respectivamente.

En el lado contrario nos encontramos a los ciudadanos chinos, que, de acuerdo a dicho sondeo, tan solo se duchan una vez cada dos días de media. En el caso de los franceses, españoles y estadounidenses, se mantienen en el promedio de la ducha diaria de acuerdo a este análisis, mientras que alemanes e ingleses no son demasiado amigos de la ducha diaria.

¿Es necesario ducharse a diario?

Siempre ha estado en debate si es necesario realmente ducharse cada día o no. Hay quienes aseguran que no es tan necesario bañarse, que indican que es mejor optar por una higiene personal especiada en el tiempo y no todos los días, teniendo como argumento principal el hecho de no dañar la piel.

Sin embargo, los expertos aseguran que no hay fundamentos que respalden el hecho de que es mejor no ducharse todos los días. De hecho, aseguran que bañarse cada día no solo no es malo, sino que es recomendable hacerlo. Cobra especial importancia en el caso de aquellas personas que tienen trabajos físicos, que hacen ejercicio con asiduidad o bien para poder desprenderse del sudor, cloro, arena, salitre o la crema solar en verano.

Recurriendo a la ducha diaria se consigue mantener la piel limpia, eliminando las células muertas y evitando la acumulación de bacterias y de otros agentes que son potencialmente nocivos para la salud. Por lo tanto, no se debe cometer el error de espaciar las duchas, ya que esto no hará más que hacer que se acumule la suciedad, el sudor y las células muertas sobre la piel. Esto derivará en un malo olor corporal, la alteración del microbioma de la epidermis y la proliferación de hongos y bacterias que pueden derivar en infecciones.

No obstante, no solo por el simple hecho de ducharse ya se estará beneficiando a la piel, ya que para que esta disfrute de todas las ventajas de la higiene diaria es necesario ducharse correctamente, y esto implica hacer uso de los productos de aseo adecuados, además de hidratar bien la piel después, ya que en caso de que no se realice apropiadamente, la barrera cutánea puede resultar dañada, con el riesgo que ello supone para la salud de la piel.

