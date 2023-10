El estremecedor motivo de una americana para elegir España como su hogar: "Aquí no tengo miedo"

En todos estos vídeos sobre choques culturales que se hacen virales, por las páginas de La Jungla han pasado muchos americanos poniendo en valor cosas de España que nosotros tenemos tan asumidas que ni siquiera valoramos. Desde la comida que se puede encontrar en nuestros supermercados, a secar la ropa en el exterior, pasando por el tiempo que dedicamos al ocio y a estar con la gente a la que queremos. Ahora, una joven tiktoker ha puesto sobre la mesa el motivo principal por el que está viviendo en nuestro país y no es nada superficial.

A Rachel Anne, que vive a caballo entre Madrid y Galicia desde hace cinco años, ya la habíamos conocido cuando grabó un vídeo reaccionando a la primera vez que escuchó llegar al afilador a su calle. Con más de 28.000 seguidores en TikTok, sus contenidos son una oda a la vida española, que no duda en apreciar siempre que puede. Sin embargo, esta vez la joven se ha visto muy afectada por la matanza en el estado de Maine que ha sobrecogido al mundo en la localidad de Lewiston.

Robert Card, que ha matado a 18 personas y herido a otras 13 el pasado miércoles, continúa desaparecido, va armado y es muy peligroso. Rachel vive esta tragedia al otro lado del océano, pero le ha valido para reflexionar sobre una pregunta que le han hecho varias veces: "¿Por qué te fuiste del mejor país del mundo?". La joven contesta que Estados Unidos no es "el mejor país del mundo, porque en el mejor país del mundo puedes ir a la bolera con tu familia, a un restaurante con tus amigos o al supermercado", entre otros muchos lugares, sin miedo.

"Aquí no tengo miedo"

"En el mejor país del mundo no tendrías miedo en esos sitios, tu instinto no sería mirar dónde están todas las salidas cada vez que entras en un sitio o mirar a dónde te puedes esconder por si acaso", ha continuado, relatando que ella entró con sus cascos a un supermercado en Estados Unidos "escuchando música, porque me relaja, me gusta cuando hago la compra, y mi primer instinto fue quitármelos porque tengo que estar pendiente y escuchando a ver qué pasa":

"Yo no vivo en España por las tapas y la sangría y las playas, y me encantan esas cosas; pero no es por eso por lo que he decidido quedarme aquí. En España me quedo porque no tengo ese miedo, porque me siento segura cuando entre al supermercado o al restaurante, pero no puedo decir lo mismo de mi país", concluye, sosteniendo que "es un miedo que nadie merece tener, así que yo me quedo aquí".

Confiesa Rachel que no sabe muy bien qué le llevó a grabar el vídeo, pero "quería compartir un poco de lo que siento", admite, dando además el pésame a las víctimas. Con más de 526.000 visualizaciones, la joven está recibiendo también muchos comentarios. "Soy de Venezuela y te entiendo, llevo cuatro años en España y es la mejor decisión que pude tomar", "Estados Unidos vende sueños y se convierten en pesadillas", "no lo valoramos suficiente" y "se me parte el corazón al escuchar los miedos que pasabas" son solo algunos de ellos.

Sigue los temas que te interesan