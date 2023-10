Así suenan las canciones infantiles en boca de Ozuna, Bad Bunny o Rosalía gracias a la IA

Al pasar la barca o Cinco lobitos son dos temas populares. Puede que incluso más que otros éxitos como Malamente o Yo perreo sola, a pesar de sus millones de visionados. Si unes ahora estos dos elementos: una canción infantil con una celebridad, te da una combinación inesperada. Gracias a la IA y a un talentoso youtuber, se puede escuchar cómo queda.

El artífice es Álvaro Parras, un cantante y compositor que se hizo bastante famoso a comienzos de 2023 por su participación en Cover Night, un talent show de RTVE. En él demostró sus habilidades musicales interpretando temas tan diferentes como Despechá de Rosalía, BZRP Music Sessions #53 de Shakira o Por la boca vive el pez de Fito & Fitipaldis.

Durante los últimos meses ha ido un paso más allá y ha empezado a experimentar con las infinitas posibilidades que ofrece la IA (inteligencia artificial) mientras prepara su primer álbum. En algunos vídeos cortos de YouTube publicados recientemente podemos ver a Bad Bunny en uno de sus conciertos o a Rosalía o a Ozuna, reguetoneros de pro, entonando estos estribillos infantiles.

Si no viésemos las imágenes del creador de contenido y músico, con sus correspondientes avisos de que es obra de una inteligencia artificial, sería imposible determinar que realmente no es él. En los vídeos podemos ver cortes de la cantante catalana o el puertorriqueño durante conciertos multitudinarios de sus giras interpretando estas canciones. Y el resultado es muy realista.

Estos dos ejemplos son de los más impactantes, pero hay muchos más. Dentro de este canal es posible ver a Daddy Yankee haciendo una versión de El patio de mi casa es particular, a El Alfa cantando Cinco lobitos tiene la loba y a Ozuna contoneándose entre la muchedumbre con Un elefante se balanceaba. Todas muestran lo que es capaz de hacer la IA.

Posibles penas para canciones falsas

Y ese es uno de los problemas: lo que se puede hacer con esta tecnología. Por eso, en Estados Unidos se está debatiendo ponerle límites. La llamada ley 'no fakes' intenta controlar ciertas aplicaciones de la IA para defender los derechos de los cantantes o sus herederos. Lo de hacer temas imposibles como el Yesterday de Kurt Cobain o los singles ocultos de The Beatles, se está poniendo sobre la mesa el alcance de esta tecnología.

La citada ley (apodada 'No Fakes', cuando en realidad se llama bipartisan Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act) es un proyecto de ley impulsado por varios senadores de Estados Unidos que impedirá la "producción de una réplica digital sin el consentimiento de la persona o el titular de los derechos aplicables", salvo en determinadas circunstancias. De convertirse en ley, permitiría a cualquier persona emprender acciones legales contra los creadores de réplicas digitales de su persona.

Una de las formas más fáciles de clonar voces es con el proyecto de Eleven Labs. Es un programa de generación de voz artificial especialmente realista. Parece realmente que hubiese una persona leyendo lo que has escrito, aunque no sea posible (en el caso de un difunto, por ejemplo). Este sistema aún está en beta, pero ya se puede probar de manera gratuita.

