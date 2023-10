Así está 'Peter la Ánguila' una década después: paso por la cárcel, malos tratos y un millón de seguidores

Los jóvenes de hoy en día viven muy pendientes de las redes sociales y de los conocidos como influencers. Sin embargo, no es necesario que una persona acumule millones de seguidores muchas veces para que se haga conocido. Basta con que, por ejemplo, un vídeo o un baile se haga viral para que se extienda por el mundo y para que todos lo repitan sin parar.

Esto fue lo que le sucedió a Pedro Dayán Millán, un nombre que seguramente no le diga nada o casi nada a nadie. Sin embargo, si este nombre acompaña al apodo, 'Peter la Ánguila', la historia cambia por completo. Este cubano se convirtió en todo un personaje estrella de la etapa más primaria de las redes sociales.

En su día saltó a la fama al compartir un vídeo de una canción pegadiza en la que realizaba un divertido baile musical. Él era el protagonista de una historia que le hizo ser conocido en todo el mundo en cuestión de segundos. Un icónico movimiento de caderas en un chico extremadamente delgado y de brazos y piernas muy largas que pasó a ser definido como el estilo de 'Peter la Ánguila'. Ahora, más de 10 años después de aquello, Pedro sigue gozando de un enorme éxito, ya que su fama no se ha apagado.

¿Qué fue de 'Peter la Ánguila'?

Esa es la pregunta que muchas personas se han hecho durante los últimos años. ¿Qué fue de aquel chaval que se convirtió en un fenómeno viral por un baile tan desagradable como curioso? Pedro Dayán era, y es, 'Peter la Ánguila'. Y es que su leyenda sigue más viva que nunca a pesar de que en algunas ocasiones se haya informado de lo contrario. En más de una ocasión se había llegado a decir incluso que había muerto.

El vídeo con el que Pedro se hizo viral comenzó a circular por todo el mundo en el año 2011. Es decir, hace ya más de 12 años. Pues más de una década después, Pedro Dayán Millán, más conocido como 'Peter la Ánguila', sigue siendo el rey de las redes sociales. Aquella pieza duraba apenas 1 minuto y 21 segundos y consiguió más de 60 millones de reproducciones en YouTube.

En el momento en el que saltó a la fama tenía 17 años y ser conocido por todo el mundo le terminó pasando factura. Tuvo problemas con ciertas sustancias que no le ayudaron a seguir por buen camino. Tanto es así que llegó a pasar por la cárcel por tráfico y posesión de drogas. No obstante, pagó una fianza de 2.500 dólares para poder quedar en libertad. "Estuve preso por posesión de cocaína. Fue por consumo personal y pagué una fianza de 2.500 dólares para salir. Todo esto afectó mi carrera y lo personal".

Ese tropezón le pasó factura tanto en su vida y en su imagen en redes sociales, la cual quedó muy dañada. Pero más aún lo fue su batalla contra su expareja, la madre de sus hijos, quien llegó a demandarlo por presuntos malos tratos. Unas acusaciones que, eso sí, nunca se llegaron a demostrar, por lo que no tuvieron consecuencias penales para él.

Ahora, más de 12 años después de su gran éxito y una vez el tiempo ha conseguido borrar, en cierto modo, todos estos contratiempos de su camino, ha renacido en redes sociales. 'Peter la Ánguila' vuelve a ser un referente en redes sociales donde cientos de miles de personas le siguen para ver sus vídeos. Hace unos años intentó sacar más canciones, pero nunca llegó a tener el mismo éxito y su llama se apagó.

Pedro Dayán vive ahora en Houston con parte de su familia, donde goza de su éxito y donde regenta su propia barbería. Lo cierto es que su look no ha cambiado mucho, ya que sigue siendo un chico espigado y muy alto, aunque sí es verdad que ha pasado el tiempo por él. Eso sí, no abandona el estilo tan propio que hizo famoso durante años.

En estos momentos, su crecimiento en redes sociales es imparable. En Instagram acumula casi 83.000 seguidores. Aunque su verdadera explosión está en TikTok, donde supera el millón de fieles que disfrutan con sus vídeos y con sus peculiares contenidos.

