'El Patica' desvela cuánto dinero gana realmente en TikTok: "¿Tú crees que con eso haces algo?"

Las redes sociales han conseguido convertir a ciertas personas en auténticos ídolos gracias a las legiones de seguidores que son capaces de mover: son los influencers. Sin embargo, pocos conocen realmente la vida que hay detrás de cada uno de ellos. Algunas llenas de lujo, dinero y glamour. Otras, mucho más austeras. Este último caso es el de 'El Patica'.

José Ángel Peregrina, el nombre real de este conocido TikToker que se ha hecho famoso por mostrar a su público su particular día a día rural y, sobre todo, por enseñar sus grandes comidas, ha revelado ahora un aspecto muy importante de su vida. Se trata de cuánto gana haciendo los vídeos que sube luego a la red social china.

'El Patica' es actualmente uno de los creadores de contenido de TikTok más populares de toda España. El crecimiento que ha experimentado en los últimos meses ha sido descomunal. Tanto es así que se le ha podido ver compartiendo vídeos con otros grandes personajes de internet como el streamer Ibai Llanos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

¿Cuánto dinero gana 'El Patica' en TikTok?

Lejos de lo que muchos puedan pensar, no todas las personas que tienen éxito en redes sociales pueden vivir de ello. Muchos solo suben vídeos por afición y porque realmente les gusta estar conectados con su público. Es el caso de 'El Patica'. El granadino ha participado ahora en una entrevista con el rapero y YouTuber Mowlihawk donde se ha sincerado sobre muchas cuestiones de su vida personal y profesional.

Sin duda alguna, la que más revuelo ha generado ha sido la parte en la que ha hablado de cuánta ganancia supone para él vivir conectado a las redes sociales. Y lo cierto es que las cifras han sorprendido por lo bajas que son. Pero como él mismo dice, no sirve de nada no contarle la verdad a la gente.

[Las confesiones de 'El Patica' en First Dates: la búsqueda del amor, el secreto sobre su virginidad y su famoso apodo]

En su charla, 'El Patica' cuenta lo que ha recibido por ejemplo en su último pago: "Pues te voy a decir la verdad. Este mes pasado he cobrado 86 euros. ¿Tú te crees que con eso me puedo ir a Miami?". José Ángel bromeaba así sobre sus ganancias tras ofrecer un dato que ha sorprendido y mucho a sus seguidores, quienes pensaban que el granadino recibía mucho más dinero por su actividad en redes.

El propio Mowlihawk también se ha sorprendido tras la confesión de 'El Patica': "Con eso ni desayunas en Miami". Sin embargo, el joven asegura que no sirve de nada no contar la verdad, ya que él no usa TikTok o Instagram para aparentar, sino para contar su día a día tal como es.

[El poder hipnótico del 'Patica': por qué millones de españoles no dejan de ver sus vídeos comiendo]

Por eso, no contempla engañar a sus fieles: "¿De qué sirve engañar?". 'El Patica' sabe que muchas personas se iban a sorprender con esta cuestión, ya que por lo que le llega, el público general no tiene muy controlado cómo se construyen las fortunas de los influencers. Y aunque este pasado mes haya podido ser de 'vacas flacas', lo cierto es que los récords de José Ángel son casi más sorprendentes que lo poco que ha recibido en el último mes.

"El mes que más he ganado con TikTok fue cuando subí los vídeos que me pilló con Ibai grabando. Gané 490 euros. ¿Tú te crees que con 500 euros haces algo?". 'El Patica' cuenta con más de un millón y medio de seguidores en TikTok y con 217.000 en Instagram. Además, durante la época que pudo subir vídeos con Ibai Llanos, acumuló más de 10 millones de visualizaciones.

[Así está 'Peter la Ánguila' una década después: paso por la cárcel, malos tratos y un millón de seguidores]

Evidentemente, con estos ingresos José Ángel no puede vivir de las redes sociales. Sin embargo, él ya ha reconocido en más de una ocasión que buena parte de sus ingresos los destina a comprar comida para repartirla entre personas que lo necesitan: "Cuando no puedo, no puedo. Cuando puedo ayudar estoy ahí, lo tengo muy claro". Una filosofía que muestra fielmente cómo es la personalidad del joven andaluz.

Sigue los temas que te interesan