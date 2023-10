El hombre-border collie sueña con dar el salto al cine: "Quiero hacer de perro en una película"

La historia de Toco es una de las más conocidas del 2023. Su caso no ha parado de copar titulares en las últimas semanas y es que su polémica y peculiar transición ha generado debates de muchos tipos. Desde aquellos que le apoyan hasta quienes piensan que su cambio se trata de un simple show escénico para ganar repercusión y popularidad.

De momento, lo único que está claro es que Toco se ha tomado muy en serio su nueva vida. No solo se gastó casi 15.000 dólares en un traje híper realista para poder salir a la calle como si fuera un perro más. Si no que ha incorporado todos los hábitos propios de un can a su modus vivendi.

Por ello, sale a pasear, juega y se entretiene como si fuera un perro. Una vida que además muestra de manera abierta a través de sus redes sociales y, especialmente, en su canal de YouTube, ese que cuenta ya con más de 55.000 suscriptores. Su fama se ha extendido a nivel mundial y ahora quiere aprovechar esa circunstancia para hacerse todavía más conocido y hacer cine.

El hombre-border collie quiere hacer de perro en una película

La vida de Toco está repleta de altibajos y de dobles caras. Por un lado, lleva su vida como persona, con su trabajo y con su día a día. Sin embargo, los que le conocen en su hábito laboral, por ejemplo, desconocen que después se disfraza de perro para llevar a cabo una de las transiciones más polémicas y comentadas de los últimos meses.

Este influencer de origen japonés ha ocultado a buena parte de su entorno su doble vida por una cuestión y es que las pocas personas de su familia que conocen su secreto no se lo han tomado del todo bien. Por si esto fuera poco, recibe multitud de críticas y ataques en redes sociales por su particular modo de vida.

Sin embargo, parece que eso no le ha quitado las ganas de luchar por algunos de sus mayores sueños. Y es que transicionar a perro, y más concretamente a border collie, le ha abierto nuevas metas y nuevos horizontes. En una reciente entrevista concedida a NY Post confesaba que, por ejemplo, quería echarse novia.

Concretamente, encontrar una persona-perro con la que compartir su vida de manera plena y sin esconderse. No obstante, Toco tiene muchos sueños sin cumplir y no todos están relacionados con su faceta más sentimental. También quiere romper barreras en el ámbito profesional. Y más concretamente, en el cine. Toco sueña con hacer una película.

Este es el desorbitado precio que pagó por convertirse en perro y parecer un border collie

Así pues, Toco tiene el objetivo de convertirse en un ídolo de los personajes caninos como en su día lo fueron Lassie, Hachiko, Rex o Beethoven, algunos de los perros más famosos de la historia del cine. "Creo que sería genial poder utilizar mis habilidades y tener la oportunidad de aparecer como perro en una película".

Quizás es pronto para saber si Toco consigue convertirse en uno de los perros más famosos de la historia del cine. Sin embargo, dada la viralidad de su historia, la cual no ha cesado de producir noticias en los últimos meses, quizás alguien se anime incluso a producirle sus propios contenidos audiovisuales. No sería extraño que dentro de un tiempo, la persona que sorprendió a todos diciendo que quería ser considerado un border collie tenga incluso su propia serie.

