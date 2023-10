Ofrecen un trabajo en directo para Nano, que se defiende de los que le llaman "juguete roto"

Aunque su nombre es David, toda España lo conoce por Nano, su mote en las redes sociales. La vida de este joven de 22 años, con una situación precaria que le hizo dejar sus estudios y compaginar dos trabajos para sacar adelante a su familia, ha dado un giro desde que los vídeos que subió a su canal de TikTok se hicieron virales. En ellos le hablaba de tú a tú a los jóvenes con más privilegios, para que aprovechasen que tienen una familia que los mantiene y se forjasen un futuro. Ahora, son muchos los que se están volcando con él para revertir su situación, pero también le llueven las críticas.

Nano ha estado este lunes en el programa Espejo Público junto a su madre, Verena, hablando ambos con Susanna Griso sobre una vida que nunca les ha sido fácil. Ella, sufriendo malos tratos y teniendo que sacar a tres hijos adelante. Él, dejando sus estudios para ponerse a trabajar y contribuir así a la vulnerable economía familiar. Actualmente, es repartidor por el día y camarero por la noche, con poco tiempo de descanso que, no obstante, no le hace bajar la guardia, sino todo lo contrario. Hasta a Arturo Pérez-Reverte le sorprendió el concepto de responsabilidad que tiene a su corta edad.

Supimos hace apenas unos días que un empresario malagueño le ha regalado un coche, porque el joven había explicado que se había quedado sin medio de transporte propio y llegaba más apretado a sus trabajos, y en el programa de Antena 3 ha llegado otra buena noticia: le han ofrecido un empleo en directo. Se trata de una oferta laboral que trasladó una mujer que llamó a Espejo Público para formar parte de una empresa de montaje de andamios en plataformas petrolíferas.

Mantener la "mente fría"

Un sueldo digno que le permitiría dedicarse a un único trabajo y la posibilidad de tener proyección en la empresa, explicaban en directo mientras a Nano y a su madre se les veía felices. Susanna Griso, felicitándolo, sí le dijo que seguramente le habían llegado estos días más ofertas, aconsejándole con cariño que mantuviera "la mente fría" y no se dejase llevar por su momento de popularidad. La periodista le instó a valorar bien las opciones y pensar lo que es mejor para él, cerciorando que las redes sociales son un arma de doble filo:

Una empresaria ofrece un trabajo fijo a Nano en directo en la entrevista con @SusannaGriso en @EspejoPublico



▶️ El vídeo del joven explicando su situación se ha convertido en viral en las redes sociales https://t.co/PpdsqAEJEX — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) October 2, 2023

Por si el joven dudase de esto último, las redes se han encargado de dejarle claro que lo que dan, también lo quitan. De hecho, no han tardado en llegar todo tipo de críticas sobre Nano y sus circunstancias. Por un lado, son muchos los que comentan que se trata de una "víctima del capitalismo" y de un "juguete roto", que viene a demostrar que el sistema falla cuando jóvenes de 22 años deben vivir explotados para que su familia viva con dignidad. Además de estas apreciaciones, otros le afean sus tatuajes, por ejemplo.

Nano ya es oficialmente el nuevo juguete roto de moda. https://t.co/EyYl2klTL5 — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (Parodia) (@Arezno) October 1, 2023

Unpopular opinio: El nano con haber ahorrado un poco el dinero que se ha gastado en tatuajes tendría 3 pisos — Michael (@Neochange) October 1, 2023

Nano lleva en tatuajes 2000€ o más. Genial x el chaval y por su discurso, pero yo tb trabajaba y estudiaba con 16 años. Y durante la carrera tb estudiaba y trabajaba y lo veía normal. Si ahora nos queremos poner medallitas yo me pido una de Pandora. — Melissa BO (@melboix) October 1, 2023

Llevo varios días dándole vueltas a la historia de Nano y me pregunto por qué no le ofrecen un trabajo digno a su madre, y a él se le ayuda para que continúe estudiando, que es lo que tiene que hacer a su edad, que para trabajar, ya tendrá tiempo... pic.twitter.com/sK3SYm6siH — Piruleta de menta (@Piruletadementa) October 1, 2023

1.800 euros gana el nano jr de los dos trabajos y ya esta diciendo que con las redes mas va ganar que va buscar mas beneficios

Ahora no quiero ver lloros de decir que menudo cara dura cuando le estais aplaudiendo

No quiero hipocresia pic.twitter.com/YJYkPzRTIX — miguelon (@miguimerengue) October 2, 2023

De verdad que lo del NANO es encomiable, aunque no es ni el primer ni el último chaval que tiene que dejarse el alma para sacar a su familia adelante, pero ¿puede ser que desde que dijo que tenía dos trabajos no está en ninguno de los platos de televisión que visita?… — TVMASPI (@sebas_maspons) October 2, 2023

Al chavalito que le estais poniendo la medalla por tener dos trabajos llamado nano jr tiene un BMW de coche y el comento en su tik tok que trabaja en amazon

Trabajo que no te llega para un BMW

Venga seguir poniendo medallas sin investigar pic.twitter.com/VMfbsLIrka — miguelon (@miguimerengue) September 27, 2023

Nano no ha dudado en defenderse de estas acusaciones, poniendo por delante también a su madre, a la que han criticado por no estar llevando ella el peso laboral de la familia. "Ella ha sacado adelante sola a tres hijos y esta situación llegó en un momento complicado cuando tuvo que abandonar su trabajo", explicó en Espejo Público. Además, en sus redes sociales, ha dejado claro que él nunca ha pedido nada, solo lanzó un mensaje "desde el corazón" y "no sabía que iba a pegar este bum e iba a pasar todo esto":

@nano.jr10 Y queria agradecer a los que se meten en los comentarios ,me defendéis y apoyáis,no sabéis cuanto me alegra cuando lo leo😍❤️🫶🏻 ♬ sonido original - NanoJr

Con todo, se escuchan cada vez más voces que piden no normalizar (y mucho menos aplaudir) que la gente tenga que tener dos empleos para salir adelante cuando con su edad podría todavía estar formándose para labrarse un futuro mejor.

