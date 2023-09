Un alicantino da una lección de vida a la juventud: "Estáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle"

El usuario 'NanoJr' ha comenzado su vídeo sobre el esfuerzo y la importancia de valorar lo que uno tiene con una pregunta dirigida a los más jóvenes: "Si tú vienes de una buena familia, que tienen dinero y que te dan tu paga, te compran tus cosas y no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿por qué te gastas el dinero en porros y en beber?"

En el vídeo, que ya acumula más de 2,3 millones de visualizaciones en TikTok, el influencer alicantino reflexiona sobre la vida y sobre la importancia de valorar lo que uno tiene, así como el amor por la familia. "¿Por qué si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio"?, pregunta Nano Jr y continúa: "Hermano no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad".

El usuario, que en su biografía de Instagram destaca que vive entre Toledo y Alicante, cuenta que él empezó a trabajar con 16 años, y ahora tiene dos trabajos para ayudar a su familia. Y pone de ejemplo como el otro día le compró unas zapatillas a su hermana o que si en casa falta aceite, él va al supermercado a comprarla.

"Aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de poder vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, y estáis dando disgustos a vuestros padres, y os creéis calle. Calle no es eso, calle es ayudar a tu familia". Este joven tiene las ideas claras y sabe lo que quiere: "Tengo claro que a mi familia no le va a faltar de nada nunca", concluye.

El vídeo ya lo han visto más de 2.3 millones de usuario en TikTok, y acumula más de 237 K. NanoJr agradece en sus redes sociales las muestras de cariño y apoyo que está recibiendo de todo tipo de personas. El joven ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram el mensaje que ha recibido de Aitana, donde la cantante de 'Mon Amour' le ha dicho que es todo un ejemplo a seguir: "Sigue teniendo claros tus objetivos, que está claro que conseguirás lo que te propongas".

Incluso la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha compartido el vídeo en su cuenta personal de Instagram, acompañado de un mensaje: "Nos hacen falta muchos NanoJr". Sin duda, todo un ejemplo de lucha y superación, que habla de la importancia de valorar algo tan importante como la familia.

