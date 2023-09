La dura lección de vida de David, el joven con dos trabajos al que admira hasta Pérez-Reverte

En un tiempo en el que la sociedad mira de reojo a la mayoría de jóvenes influencers de las redes sociales, la irrupción de David está corriendo como la pólvora al suponer una dura lección de vida no solo para la gente de su edad. El escritor Arturo Pérez-Reverte ha dicho que es "admirable" lo que cuenta, puesto que no solo afronta con resignación el tener dos empleos para ayudar a mantener a su familia, sino que aconseja a los más privilegiados que aprovechen para estudiar y formarse.

Aunque su nombre es David, en TikTok usa el apodo de NanoJr para comunicarse con sus más de 51.700 seguidores. En su perfil acumula vídeos con su madre y su hermana pequeña, a la que cuida muy a menudo; pero han sido dos de sus últimos contenidos los que han pasado a otras redes sociales para multiplicar su popularidad. A pesar de su juventud, él trabaja de lunes a domingo repartiendo para Amazon, librando dos días a la semana, y después dobla jornada en el turno de noche del VIPS hasta el cierre.

Aun así, David le quita hierro al asunto y admite que "estoy todo el día trabajando, pero no pasa nada". En el vídeo con el que ha llegado a ser viral en Twitter, el joven se pregunta seriamente "si tú vienes de una buena familia, que tiene dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta de nada... ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué de gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas, en mierdas?", añadiendo que lo hacen "como si fueras de barrio, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida".

"Calle es cuidar a tu familia"

Relata que él viene de una familia humilde y está "matándose" a trabajar para, por ejemplo, comprarle unas zapatillas a su hermana. "¿En casa falta aceite? Compro una botella grande. Estoy intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca y vosotros, que tenéis esa suerte de que podéis vivir tranquilos, tener una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle. Calle no es eso, es cuidar a tu familia, lo que estoy haciendo yo":

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

David cuenta que lleva desde los 16 años trabajando con el objetivo de que a su familia no le falte de nada "y lo voy a conseguir", concluye el vídeo, que tiene más de 3,6 millones de visualizaciones solo en TikTok. Precisamente, a raíz de las preguntas que le formularon después de sus palabras para saber cómo se organiza, el joven publicó una segunda intervención que se ha hecho igualmente viral. Cuenta que él se levanta a las 9:00, se ducha, desayuna y llega a la nave de Amazon a las 10:00 horas.

Carga la furgoneta y reparte hasta las 19:30 u 20:00, momento en el que vuelve a casa: "Antes era más fácil porque tenía el coche, ahora más jodido porque estoy yendo andando a los dos trabajos. Ahora voy más apretado y llego más cansado, pero no importa, no hay que tener excusas, hay que seguir para adelante", precisa. Se cambia a la ropa de trabajo de VIPS, que entra a las 21:00, y allí cumple con su jornada hasta el cierre, "depende de la gente que haya, hasta las 00:30 o 1:00, luego llego a casa, me ducho y me duermo".

Aclara también que descansa de 2:00 a 9:00, así que "duermo mis siete horitas tan a gusto, me levanto fresco". Defiende que trabaja tanto, entre otras cosas, para que su hermana pequeña siga estando orgullosa de él y poder también darle algún regalo a su madre: "El otro día fue su cumpleaños y le regalé hacerse las uñas, que nunca se las había hecho y sabía que le hacía ilusión", ha relatado, consciente además de que para alguna gente "a primera vista, con mis tatuajes, parece que robo".

Este segundo vídeo sobrepasa ya el millón de visualizaciones en TikTok, pero son muchísimas más en el resto de redes, donde, entre otros muchos, ha recibido los elogios del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien ha dicho que es "admirable" y ha recomendado que "muchos padres deberían proponer a sus hijos que le echaran un vistazo" a sus lecciones:

Admirable. Muchos padres deberían proponer a sus hijos que le echaran un vistazo a esto.https://t.co/HRlKApIixn — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 24, 2023

Y otro vistazo a esto.https://t.co/27nAQNmrhh — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 24, 2023

Con una mayoría de aplausos cosechados, el vídeo de David también ha llamado la atención de muchos, poniendo el foco en un sistema que no ofrece más respuesta a este chaval que la de trabajar de sol a sol:

Él y su actitud son admirables. Un sistema que le obliga a tener dos trabajos para apenas sobrevivir, sin embargo, debe ser demolido. — Mucho texto (@mini_tesla666) September 23, 2023

Él es admirable, por supuesto, como tantos chavales y chavalas que lo han tenido todo en contra y tiran adelante solo con su esfuerzo. Lo qur no podemos es normailizar ni mucho menos romantizar que para salir adelante una persona jovencísimo tenga que tener dos trabajos y el — Dra SVL (@DraSVL) September 23, 2023

Romantizar la exploración laboral, ese gran problema de nuestra vida. — ... Cнema - 🥥 #RompeGlass (@Chem1z) September 23, 2023

Se elogia más bien la conciencia de clase, hay una romántizacion bastante asquerosa de ser de barrio como si fuera una moda y no algo que te afecta desde que naces. Justamente el chaval habla de eso en el vídeo — Mr.Misantropo⁷ (@sisoyeseulises) September 23, 2023

El sistema quiere a chavales como este chico — Basaurikoa (@d_basaurikoa) September 23, 2023

Esto representa todo lo que está mal de la sociedad. Es el fracaso de todo un sistema. — Señor G. ۞ (@SeorG84686820) September 23, 2023

Estamos tan acostumbrados a ver tonterías y frivolidades en tiktok q cuando sale algo serio nos sorprende. — @Ticus (@aticusfinch76) September 23, 2023

Sin duda, un debate interesante este y, por supuesto, una gran lección la de David.

