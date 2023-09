Una empresa malagueña regala un coche a NanoJr, el joven viral por tener dos trabajos para ayudar en casa

Se llama NanoJr y en las últimas horas aparece en todos los medios de comunicación por un vídeo que subió a su cuenta de TikTok y que se ha hecho viral. En él, da un mensaje motivador a todos los adolescentes que tienen una cuenta en esta red social con el objetivo de que ayuden en casa, trabajen y cuiden a la familia a partir de su complicada historia personal.

A sus 22 años, tiene dos trabajos desde los 16 que le ocupan 15 horas de su día cuyo sueldo, 1800 euros, usa para "hacer felices" y "pasar buenos momentos" junto a sus hermanos y a su madre, quien fue víctima de violencia de género.

Este miércoles en el programa Hoy en día, de Toñi Moreno, el empresario malagueño Federico Beltrán, de Famadesa, ha entrado en directo tras escuchar su relato para regalarle un coche, llenando de emoción al chaval, que estaba en una nube y no se creía que fuera realidad. "No puede ser", decía entre lágrimas.

El vídeo está a punto de llegar al medio millón de likes y tiene miles de comentarios que alaban el buen hacer del joven. En él, el chaval cuenta que tiene dos trabajos, uno en Vips y otro en Amazon. Empieza su jornada sobre las diez de la mañana en la nave de Amazon, carga la furgoneta y pasa el día repartiendo paquetes hasta las ocho de la tarde.

"Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome", asevera Nano, quien pasa la noche trabajando en un restaurante de la cadena Vips. "Hay muchos días que me tocan los dos y estoy todo el día trabajando, pero no pasa nada", detalla, alegando que simplemente pisa su casa para cambiarse de pantalón, porque no puede entretenerse más al tener estropeado el coche. Aunque en el TikTok confiesa que llegaba más cansado, lejos de quejarse, apostillaba que "hay que seguir para adelante", por lo que sin duda le vendrá genial el regalo de Beltrán.

Beltrán, que no sabía de Nano hasta esta mañana, ha reconocido en directo que el joven le recuerda a él cuando empezó en el mundo laboral. "Me acuerdo de mí, de cuando venía andando a trabajar y tenía que hacer un par de kilómetros por la carretera hiciera frío o calor", ha dicho.

😍 ¡Tenía que ser Andalucía y tenía que ser en @canalsur!



El empresario malagueño Federico Beltrán regala un coche a Nano, el joven que se hizo viral al contar su situación. @tmorenomorales #Hed27sep pic.twitter.com/HDh4zDAwtg — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) September 27, 2023

Su familia

En sus redes sociales se puede comprobar que Nano siente pasión por su madre y su hermana. En su paso por TardeAR su madre contó que fue apuñalada por el padre del joven y que no ha tenido demasiada suerte en el amor, es por ello por lo que Nano actúa casi como un padre con su hermana pequeña, quien en redes sociales le llama incluso "papi".

Nano pasó seis meses en un centro de menores después de que su madre fuese maltratada y agredida por este hombre delante de él. Nano también sufría palizas. "Estoy superagradecido porque gracias a la gente esto está llegando a más jóvenes, a hijos, a nietos. Me da mucha pena haya quien critique que lleve camisetas de tirantes o tatuajes, pero deberían saber el esfuerzo que me ha costado pagar todo eso. Me da mucha pena, pero me quedo con lo bueno".

De hecho, en el vídeo viral, cuenta lo feliz que hizo a su madre cuando en el día de su cumpleaños la llevó a que pudiera hacerse la manicura, algo que a ella le apasiona. "Iba por todo el centro comercial enseñándolas y diciendo que se las había regalado su hijo", expresa el joven con orgullo. Algo similar ocurrió cuando le regaló unas zapatillas a su hermana.

El vídeo ha generado, además de una ola de solidaridad y halagos a través de las redes, mucho debate, pues hay quien se cuestiona si un joven de 22 años tiene que tener dos trabajos para sobrevivir en pleno 2023. Artistas como Aitana o el escritor Pérez-Reverte han aplaudido el mensaje de Nano.

