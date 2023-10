Graba a un hombre que la sigue mientras hacía una ruta sola con sus perros: "Dejadnos en paz"

Algunos han comentado que quizás el hombre que intentó entablar una conversación con María cuando ella iba sola con sus perros por el medio del monte únicamente quería conocerla, charlar o intentar ligar "a la antigua usanza". Sin embargo, aun con esas, el género masculino debería saber que a las mujeres que caminan solas la presencia de un desconocido les produce inquietud o miedo aunque no tenga ninguna intención de importunarlas y, por lo tanto, tendrían que actuar en consecuencia.

La protagonista de esta historia es la tiktoker @mariaunascroquetitas, una joven a la que siguen más de 168.000 usuarios en TikTok, relatando en la red social sus aventuras del día a día con sus dos perros. De hecho, sus vídeos se han hecho virales en otras ocasiones, siendo uno de los temas estrella el rifirrafe que mantiene con parte de su vecindario por los canes. En esta ocasión también iba con ellos dos haciendo una ruta por un pasaje rural, pero el problema no vino de su vecina.

"Ese biciclista que veis ahí pasa una primera vez y me dice: 'Perdón, eh, perdón'", empieza explicando María, asegurando que no puede dar más contexto de ese primer acercamiento del hombre, al que graba con su móvil. "Ha pasado por mi lado ―que mira cómo es esto, me dirás que no hay camino― para buscar un mínimo de comunicación, y le digo 'no, no, no pasa nada', sin entender por qué me ha dicho perdón".

"¿No tienes miedo?"

El hombre continuó unos metros más y se paró con su bicicleta, bajándose para mirar el móvil, lo que hace que la tiktoker piense que se ha podido perder. "Ves, otra vez", señala la joven interrumpiendo el relato porque el ciclista se ha vuelto a detener: "No sé a qué estás jugando, se ha parado a mi lado". Ella lo graba esta vez y, aunque no se ve muy bien, relata que le ha preguntado si no le da miedo ir sola por allí, la pregunta que le daría pavor a cualquier mujer en sus circunstancias:

"Le digo que no, que como me había dicho antes voy bien acompañada por los perros. Porque me ha dicho: 'Te diría algo, pero es que me da miedo decirte lo que sea'. Le he dicho que ha hecho bien", sostiene María, explicando además que el ciclista le ha preguntado si tiene novio. "Dejadnos en paz. O sea, voy andando sola por la calle igual que un zagal y no le dices mierdas, pero es que ni salir de ruta solas. ¿Qué veis, qué os pasa, qué necesitáis? ¿Estáis faltos de algo? Tratáoslo, no nos amarguéis a nosotras".

"Yo porque no tengo miedo, vivo en una inconsciencia constante de que no me van a hacer nada, vivo confiada en que nunca me van a hacer nada", confiesa, recordando que "no voy sola, mis perros no son asesinos, pero teniendo a Rito no me vas a tocar" y augurando que si volviese a aparecer "le volvería a contestar, y así todo el rato y sin más. Tampoco hay que discutir, pero el no dejarnos tranquilas, de verdad, molesta". Finaliza así el vídeo la joven, logrando por el momento más de 687.000 reproducciones y más de 1.300 comentarios.

"La pregunta de 'no te da miedo' me da más miedo, ¿qué están pensando? Qué asco", "cuando te ha dicho 'no te da miedo ir tú sola' tenías que haberle dicho 'ahora sí porque estás tú', qué mal rollo", "es el típico cuñado que dice que 'no se os puede decir nada' sin darse cuenta de que no viene a cuento", "eso es acoso, el miedo lo dan personas como él", "yo también ruteo sola y voy cagada de miedo si me cruzo con alguno, pero no dejo de ir aunque voy por zonas seguras (si es que las hay)", "qué impotencia... Yo fui al Camino de Santiago y lo pasé verdaderamente mal con los comentarios y las miradas de los hombres" y "espero que estés bien, todas las mujeres te entendemos" con algunos de ellos.

